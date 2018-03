Il Parco della Legnara, con l’Associazione La Fenice Eventi si trasformerà in un grande villaggio di gioco, esibizioni e divertimento.

Fiera Country a Cerveteri

Da venerdì 30 marzo fino al giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile ospiterà per la prima volta a Cerveteri, la quarta in assoluto, della Fiera Country.

Un Villaggio indiano, con capanne e ambientazione tipica della cultura indiana, butteri a cavallo, il divertentissimo e scatenato toro meccanico, il battesimo della Sella per i più piccoli, mostre canine, balli e musica country, falconeria e il villaggio delle Harley-Davidson, oltre a tantissimi stand di prodotti tipici, artigianato e tantissimi giochi per bambini e splendide sorprese.

“Una novità assoluta per la nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – un evento che coniugherà, a due passi dal centro storico e dal Museo Nazionale Caerite di Piazza Santa Maria, musica, danza e intrattenimento per tutta la famiglia con tante iniziative per tutte le età. Quattro giorni, da Venerdì Santo fino al giorno di Pasquetta, tutti da vivere nell’immenso Parco della Legnara, approfittando magari anche delle visite guidate straordinarie organizzate alla Necropoli Etrusca della Banditaccia e al Museo Nazionale Caerite”.