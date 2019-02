Fiera del Bouledogue francese a Roma

Il 31 marzo presso il centro ippico Golden Horses si terrà la prima edizione assoluta a Roma della Fiera del bouledogue francese. In un luogo al coperto, allestito per l'occaisone, si terrà una giornata con attività interamente dedicate ai 'Bulli'.

Bully-Roma, la fiera del Bouledogue francese

Apertura delle iscrizioni ore 10

11,30 sfilata Pet a Porter

12,30 Bullopiadi e Bully Race

14,00 Expo con giudice

16,00 Elezione Re e Regina dei Bully

16,45 Premiazioni finali

Bully-Roma, tutti i dettagli sull'evento

L’ingresso all’evento sarà gratuito, per poter partecipare alle attività della giornata sarà possibile iscriversi direttamente in Fiera o tramite nostro sito internet. Il costo è di 10 euro a Bullo e da accesso a tutte le attività della giornata.

SFILATA PET A PORTER

I vostri Bulli come dei veri modelli sfileranno con dei capi d’abbigliamento by @Switchdog ( pettorine, collari, felpe, t-shirt, impermeabili ) in passerella

BULLOPADI

Verrà ricreato un breve e semplicissimo percorso di Agility a portata di tutti con Salto ad ostacoli, tunnel e slalom

BULLY RACE

Verrà allestito uno spazio a quattro corsie dove i partecipanti si sfideranno nella corsa a velocità

EXPO CON GIUDICE

Verranno allestiti due ring dove i vostri Bully potranno sfidarsi a colpi di bellezza

I Bulli saranno suddivisi per categorie in base all’età, sesso e colore del manto

ELEZIONE DI RE & REGINA DEI BULLY

Tutti i Bulli partecipanti si sfideranno e verrano incoronati il più bel maschio e la più bella femmina della Fiera

Tantissimi premi in palio per tutti vincitori e non.