Fiction is a Terrible Enemy LABORATORIO DIDATTICO Sabato 18 marzo, dalle 16.00 alle 18.00 In occasione della mostra Fiction is a Terrible Enemy la Fondazione Giuliani organizza per i bambini dai 6 ai 12 anni un laboratorio didattico gratuito che si terrà sabato 18 marzo 2017, dalle 16.00 alle 18.00. Per approfondire con i piccoli e i loro genitori l'opera di Will Benedict, il laboratorio comincerà con una piccola visita guidata per scoprire gli elementi principali della ricerca dell'artista. Seguirà un'attività dedicata alla sperimentazione e al gioco con materiali e concetti ispirati alle opere. Prenotazione obbligatoria: info@fondazionegiuliani.org / 06 57301091 Spazio: Fondazione Giuliani per l'arte contemporanea Indirizzo: via Gustavo Bianchi 1 - 00153 Roma Data: 18/03/2017 Orario: dalle 16.00 alle 18.00 Evento gratuito Tipologia: Arte Età minima: 6 Età massima: 12