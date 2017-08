Fiato alle Corde: Giovanni Palombo all'Auditorium

Giovanni Palombo con le sue chitarre acustiche incontra i sassofoni di Gabriele Coen, Pasquale Laino, Nicola Alesini.

Tre momenti musicali, dai “Paesaggi Sonori”, ibrido acustico-elettronico con la rilettura di classici come Scarborough Fair e Blackbird insieme a Pasquale Laino, ai “Suoni Paralleli” più meditativi, dilatati, e ricchi di improvvisazione con Nicola Alesini, per concludere con “Mediterranea”, che rimarca la collaborazione con Gabriele Coen in un percorso dal deciso senso melodico, ispirato al Mediterraneo, tra il jazz e musica etnica.