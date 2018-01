Fiabe da Tavolo al Teatro Argentina

Nell’ambito delle proposte della rassegna IL TEATRO FA GRANDE, sabato 13 (ore 16) e domenica 14 gennaio (ore 15) nella Sala Squarzina del Teatro Argentina vanno in scena le FIABE DA TAVOLO raccontate dal teatrodelleapparizioni, uno spettacolo dedicato alle famiglie e ai più piccoli (dai 4 anni), un inno all’immaginazione, un omaggio alle fiabe come “mappe di vita” che accompagnerà i bambini ma anche il pubblico dei grandi.

Fabrizio Pallara ci guiderà attraverso le pagine dei libri, sulle bocche di chi le racconta: lette, immaginate, sognate, le fiabe nascono e si mettono in viaggio nelle parole, e durante il viaggio cambiano, crescono, si trasformano. “Le fiabe sono vere. [...] sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna” diceva Italo Calvino e in questo spettacolo prendono la forma di veri e propri riti di passaggio che indirizzano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure.

Sei fiabe viaggiano in sei valigie e, in ogni incontro, verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni. Basta un tavolo che diventa una casa, un bosco, un lago, una montagna, la piccola scena di ogni narrazione.

E come per magia, come in un gioco, nei giorni di pioggia e di freddo, ci si ritrova tutti intorno al tavolo per ascoltare le fiabe con cui siamo cresciuti, con lo stupore dell’infanzia, cominciando insieme a diventare adulti.