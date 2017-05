Festival del Verde e del Paesaggio: la Green Expo più importante d'Italia all'Auditorium

Sarà “Un bosco per Roma”, installazione di grandi alberi autoctoni allestiti nella Cavea, a introdurre la VII Edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, la Green Expo più importante d'Italia in programma dal 19 al 21 maggio nell’affascinante cornice del Parco pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un appuntamento che si rinnova per gli appassionati, che si ritrovano al Festival per assicurarsi piante rare e insolite, scoprire design e soluzioni estetiche all’avanguardia, seguire corsi gratuiti di giardinaggio, chiedere consigli e consulenze.

Un’occasione di confronto per vivaisti, paesaggisti, giardinieri, designer, architetti, docenti universitari, giornalisti, amministratori pubblici e visitatori, invitati a discutere sui temi al centro dell’evento: verde urbano, paesaggio, botanica, giardini privati, verde pubblico, qualità dell’ambiente.

Il Festival, lungo il percorso di oltre un chilometro disegnato tra le cupole di Renzo Piano, ospiterà la creatività di Aria! giardino musicale ispirato alle note di Respighi; le proposte di Balconi e Giardini selezionati per i concorsi del Festival; WeGarden – Giardini su ruote e le più importanti aziende del settore e la sensibilità degli artigiani. La produzione botanica d’eccellenza dei migliori vivai italiani sarà in esclusiva a Roma per tre giorni con clematis, rose, ninfee, piante da frutto, rampicanti, agrumi, aromatiche, erbacee, ortensie, aceri…

All'interno del Festival si tengono incontri, tavole rotonde e interviste con personalità del mondo scientifico e culturale, lezioni dimostrative e laboratori pratici per grandi e piccoli per mettere alla prova creatività e conoscenza delle piante, imparando - divertendosi! - dai maestri del verde.