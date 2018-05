Roma Supplì Village: supplì e fritti d'autore

Torna a Roma il Festival del Supplì: a Parco Egeria, per il secondo anno consecutivo, rinasce il Roma Supplì Village che per un intero lungo week end ospiterà tutte le sfumature dello street food romano.

Roma Supplì Village

Ma non solo supplì: non mancheranno fritti d'autore, birre artigianali, mixology e vini naturali. L'appuntamento con il Festival del Supplì è per il 18, 19 e 20 maggio.

Tra le proposte in menù i supplì di Mozzico, quelli di Stefano Callegari di Sbanco, le proposte del miglior Fritto d'Autore di Roma e d'Italia, le Frittatine al Ragù e Vegetariana con Melanzane e Pesto di Isabella De Cham Pizza Fritta, i Cannelloni Fritti di 180g Pizzeria Romana

"Data l'assoluta particolarità dell'evento, che prevede preparazioni e cotture espresse, al fine di offrire prodotti al massimo della loro freschezza e qualità, non può essere assicurata la presenza contemporanea, in ogni singolo momento dei 3 giorni dell'evento, di tutte le tipologie (ben 13) di supplì previste. Anche per i 'fritti d'autore', considerando l'originalità dei prodotti e la complessità nella loro preparazione, non possiamo assicurarne la presenza costante nel corso dell'evento" - fanno sapere gli organizzatori.

Birre artigianali e mixology al Festival del Supplì

Grazie alla selezione della Domus Birrae a Parco Egeria anche il meglio della scena della birra artigianale italiana e laziale in abbinamento ai fritti. Quindici le spine: Nuovo Birrificio Lambrate, VENTO FORTE, CRAK Brewery, BrewFist, Eastside, Birrificio Sabino e qualche "chicca" dalla Germania.

Insieme al Blind Pig - Roma pure una drink list che possa abbinare ogni proposta del food ad un cocktail, contraddistinto dalla qualità e ricercatezza delle materie prime.