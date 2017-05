Dai panzerotti agli arrosticini: c'è il Festival dello Street Food

Il Festival dello Street Food e dell’Artigianato arriva a Latina, in una location molto particolare, immersi nel verde del parco Arnaldo Mussolini.

Dal 26 al 28 maggio 2017 arriveranno da diverse parti d’Italia particolarissimi truck e Ape-Car adibiti a cucine mobili su ruote, stand di prodotti tipici e di artigianato creativo. Dalla vera Paella alle olive ascolane, panini gourmet, fritti dolci e salati, il vero carciofo alla giudia, tigelle e gnocco fritto.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, panelle, sfincione, pane ca meusa, creme di pistacchio, cassatine. Dalla Calabria, ‘nduja, tartufo della Sila, crema di cipolla di Tropea. Dalla Puglia, taralli di ogni tipo, bombette di capocollo alla brace, pettole, pasta fritta ripiena e panzerotti.

Dalla Basilicata, salciccia locale e peperoni cruschi a indicazione geografica tipica. Dalla Campania, mozzarelle e hamburger di bufala, cuoppi fritti e pizza fritta. Dall'Abruzzo i famosi arrosticini di pecora appena cotti. Dalla Toscana, lampredotto e hamburger di chianina. Dal Molise la famosa Pampanella, dal Lazio cartocci di salumi. Per gli amanti del dolce bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, pasta di mandole, waffle caldi, caramelle di tutti i tipi e tanto altro ancora.

Per i prodotti tipici saranno presenti, Pugliesi, Sardi, Piemontesi, Calabresi e Molisani. Non mancherà l'area dedicata all' artigianato dove troverete tanti oggetti creativi e fatti a mano.

Saranno 3 giorni all'insegna del cibo di qualità e di tante idee curiose. Un palco ospiterà nei tre giorni, cabaret, artisti di strada, band drum e brass, concerti, animazione, balli folkloristici e tanto divertimento per grandi e piccini.