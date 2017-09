Dai mini supplì ai cannoli: c'è il Festival dello Street Food

Festival dello Street Food e dell'Artigianato ad Aprilia. Dal 22 al 24 settembre largo al gusto nel Parco Comunale "Falcone e Borsellino" in via dei Mille.

Un villaggio dedicato allo street-food di eccellenza e all'artigianato creativo. In una location unica, tra alberi, sentieri e prati, saranno presenti 20 street Chef "On The Road" e 35 artigiani.

Dai mini supplì ai cannoli: ecco le prelibatezze del Festival dello Street Food

Potrete trovare tante ricette provenienti da tutta Italia, proposte dagli street-chef, delle vere e proprie cucine viaggianti. Arrosticini di pecora abruzzesi, patata twister con vari condimenti, panini gourmet, frittura di pesce fresco e hamburger di tonno o pesce spada, padellata di cozze e vongole, tortini di pasta al salmone, ostriche e prosecco. Dalla Puglia, orecchiette con cime di rapa e bombette di Alberobello. Mini suppli classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti. Le vere olive e cremini ascolani, il focacciotto cotto a legna con tanti tipi di farcitura. Patate fresche fritte al momento. La vera Paella Valenciana e sangria artigianale. Fritti dolci e salati, pizza fritta, pettole e panzerotti. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine. Dall'Agro Pontino i Butteri con la loro speciale pasta mantecata in forma di Reggiano. Patate e pollo fritti sul posto.

Dal Molise l'originale Pampanella preparata come da tradizione e caciocavallo appeso. Da Ariccia la vera porchetta calda e vino romanella. Per gli amici della cucina orientale ci sarà il Vietnam street food che preparerà tanti piatti della loro tradizione. Hot-dog e hamburger stile USA. Buffalo tex mex vi farà assaggiare i loro panini con bufalo e sfiziosità messicane. Dalla Basilicata il panino con il peperone krusco, salsiccia Lucana e cipolla caramellata. La Tiella di Gaeta in vari gusti. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi, caramelle di tutti i tipi, liquirizie e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia...

Festival dello Street Food e dell'Artigianato

Saranno tre giorni all'insegna del divertimento, del cibo di qualità, di tante idee curiose e sfiziose. Un palco ospiterà nei tre giorni il Dj-set di Andrea Lucci, il concerto dei The Bakers e degli original Pulp Project, tanti artisti di strada del Circus Village, fire show, animazione, balli folkloristici, area Pony e tanto altro ancora per grandi e piccini.