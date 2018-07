Il Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM) è la location d'eccezione del Festival Sere D'Estate, un esclusivo ciclo di serate dedicate al genere musicale del tango, alla danza e alla musica popolare, dal 7 al 18 Agosto. Milonga-Cuarteto Suerte Loca-inaugura questa rassegna artistica, proponendo un versione riarrangiata dei classici del tango secondo lo stile definito “a la parilla”. Il concerto si presenta come un excursus musicale che parte dai primi compositori di tango, come Arolas e Villoldo, riprende pezzi di Troilo, Plaza e Maffi, per poi arrivare al celebre compositore contemporaneo Piazzolla. Qui orchestra e corpo di ballo divengono complementari e fondamentali. Il secondo appuntamento si tiene in data 12 Agosto ed ha come protagonisti i componenti della Algeciras Flamenco e Medioriente, compagnia di flamenco e danza mediorientale che unisce la tradizione andalusa al folclore arabo magrebino. La terza serata, il 14 Agosto, è la Compagnia Nazionale Paganini a calcare il palcoscenico proponendo Il lago dei Cigni, uno dei balletti più famosi del XIX secolo, nella versione del regista e coreografo Luigi Martelletta. Il 15 Agosto il gruppo musicale Le Tre Meno un Quarto insieme alla compagnia di danza Etniche Istòs entra in scena con Un Pizzico di Taranta, riprendendo il repertorio della tradizione popolare del centro e del sud Italia. Il penultimo evento del festival è un'occasione per assistere all'Oro di Napoli della Compagnia Archetipo Ensemble, che ripropone brani popolari e d'autore dell'Italia meridionale, con un'attenzione particolare alle contaminazioni greco-arabo-iberiche. Il Festival Sere D'Estate si conclude con Il Flauto Magico interpretato dalla Compagnia Astra Roma Ballet, il 18 Agosto: un grande classico coreografato da Paolo Arcangeli, che può essere la metafora del tentativo quotidiano di diventare più saggi, senza mettere da parte l'amore e i sentimenti.