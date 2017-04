Festival Saremo Sanremo al Teatro Tor Bella Monaca

Giunta alla sua 4^ edizione, il festival della canzone "Saremo Sanremo" si ripropone anche questo anno a Roma il giorno 10 Maggio alle ore 9,30 presso il teatro "Le Torri". La prof.ssa Lidia Mele, docente titolare di musica presso l'I.C. "Via Emilio Macro" è l'ideatrice di questa rassegna e tutt'oggi supporta questo evento con brillanti e lungimiranti innovazioni. Collaborano con lei: in qualità di manegment, il sig. Massimo Sbardella, Presidente per diversi anni della Commissione "Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili" del VI Municipio. Questi vanta una larga esperienza in materia ed offre all'evento una perfetta organizzazione volta alla cura di ogni minimo dettaglio;seguono, in qualità di consigliera la Prof.ssa Mariagrazia Migrone, vicaria dell'I.C. Via Acquaroni,in qualità di referente esterno della regione Liguria, il prof. Alessandro Marino e in qualità di validi presentatori i giovani, ex alunni, Niko Liberati, Amro Shalaby e Giada Manzi. Inoltre questo anno la giuria tecnica è composta da Francesco Tosoni, Roberto Pirami, Federica Nena, Rita Cioce,eccellenti maestri di musica appartenenti all'Associazione"Armonie musicali" che elargira' ricchi premi ai vincitori. I protagonisti del festival sono gli alunni delle seguenti scuole della Capitale I.C. "Via E..Macro", I.C. "Largo Cocconi", I.C. "Giuseppe Impastato" di nuovo Ponte di Nona, I.C."E.Marelli", I.C."Via Acquaroni", I.T.A "E.Sereni", e questo anno, come novità in assoluto, offre un ventaglio più ampio all'evento canoro, la partecipazione di una giovane allieva dell' I.S.S. "Einaudi - Casaregis- Galilei" di Genova. Sono giovani virtuosi in erba accomunati da un unico denominatore: la passione per le 7 note musicali... tra una espressione algebrica, una analisi logica o del periodo e la biografia di un poeta inglese, i nostri giovani hanno scoperto il proprio talento e, come sostiene la prof.ssa Mele, se c'è la buona stoffa il sarto cuce....compito dei docenti e saper trarre e poi valorizzare i punti di forza di ciascun alunno. Ed è così che Saremo Sanremo è diventato l'appuntamento annuale per eccellenza, una sorta di vetrina, nella quale aspiranti cantanti si trovano a competere con vero spirito amichevole . Nel corso degli anni i nostri alunni sono stati accompagnati da celebri artisti che hanno partecipato all'evento gratuitamente e li hanno sostenuti regalando loro saggi consigli. Tra i nomi più noti ricordiamo Maurizio Lipoli, il finalista rapper della trasmissione televisiva "Ti lascio una canzone"condotta da Antonella Clerici, i personaggi Chicco e Bea della serie tv "Braccialetti rossi", Giorgio Baldari, finalista a Milano del Sanremo giovani e sarà anche questo anno presente, e il mitico Roberto Cresca, eccellente tenore, che spesso in tournée si esibisce con Katia Ricciarelli e in questa edizione di "Saremo Sanremo", oltre ad onorare il pubblico con una sua splendida performance, sarà membro della giuria tecnica. Che dire ancora.....un in bocca al lupo ai giovani partecipanti e vinca il migliore!