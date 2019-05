Festival Saremo Sanremo 2019 VI edizione

19 giovanissimi cantanti, tutti sotto i 18 anni, sono i protagonisti del festival "Saremo Sanremo" . Reduci da una ferrea selezione ad opera di Stella Fabiani, manager project, e dal maestro Claudio Storniolo, pianista di Giorgia e Fiorella Mannoia, i giovani talenti presenteranno la propria interpretazione di una canzone celebre cantata rigorosamente dal vivo. Il Teen Show, si terrà il 28 Maggio ore 9 a Roma presso la sala concerto "Stazione birra" in cui verrà proclamato da una magica giuria di esperti il vincitore di ciascuna delle tre categorie e il vincitore assoluto.

Gli ospiti d'eccezione di questa VI edizione che si preannuncia fin da ora adrenalinica, sono: Beatrice Zoco, giovanissima concorrente approdata al teatro Ariston di Sanremo venerdì 8 Marzo in semifinale del talent show su RAI 1 condotto da Antonella Clerici, e Giorgio Baldari, noto cantautore romano, reduce dal concertone del 1 Maggio 2018, premiato al Festival delle arti di Andrea Mingardi e vincitore del contest musicale indetto da Anas nell’ambito della campagna di sicurezzastradale #buonmotivo promossa assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Dulcis in fundo, regalerà un tocco di eleganza e raffinatezza la piccola Chiara Lippi, talento della danza alla scuola "Valentia danza" diretta dalla maestra Emanuela Cortese.

In sintonia all'art.1 del regolamento di tale concorso, ideato dalla prof.ssa Lidia Mele, lo scopo è quello di affermare la bellezza del canto come espressione artistica in quanto dono per sé e per gli altri, pertanto anche la VI edizione del festival dedicherà i proventi alla Fondazione Telethon che è da anni al fianco di chi vive con una malattia genetica rara.