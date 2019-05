“Festival della Psicologia 2019”: alla ricerca della nostra Identità

Parte la quinta edizione del più grande evento in Italia per gli appassionati di Psicologia, in programma dal 31 maggio al 2 giugno presso il Teatro India di Roma.

La manifestazione di quest’anno, intitolata “IO SONO QUI”, sarà dedicata al tema dell’identità nel contesto culturale, sociale e politico di oggi. In programma convegni, sperimentazioni tecnologiche e incontri con oltre cento protagonisti del mondo della cultura, delle professioni e dello spettacolo.