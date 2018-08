Anche quest’anno la tradizionale NOTTE DELLE CANDELE di Vallerano, nel Viterbese, sarà anticipata dal festival PICCOLE SERENATE NOTTURNE con due appuntamenti musicali ed uno cinematografico.

Torna per prima, nel borgo medievale della Tuscia, l’Orchestralunata, stavolta con alcuni dei componenti della prima formazione con nuovi professionisti e giovani promesse.

In piazza, il 21 agosto, i musicisti, guidati dal direttore artistico Maurizio Gregori, daranno vita al progetto "Replay", che vede accomunare i brani del precedente repertorio con nuove composizioni dal sound trasversale.

A seguire, il 22 agosto appuntamento col grande schermo chevedrà proiettare il film di Pietro Creta “Una delicata storia”, che rievoca la vita vissuta in un paese rurale nel dopoguerra.

Il 23 agosto, la Movie Dream Band, formazione che reinterpreta le migliori colonne sonore del cinema italiano, si esibirà in un programma che comprende la musica dell’anima di Nino Rota, la poesia di Nicola Piovani e la magia di Ennio Morricone.

Dulcis in fundo, sabato 25 agosto, la celeberrima Notte delle Candele, che quest’anno raggiungerà ancora piu’ numerosi visitatori, con i suoi centomila lumi scenografati in ogni angolo, vicolo, piazza del Paese per quasi trenta eventi tra concerti, mostre, danze e installazioni.

Un record che in ogni edizione (quest’anno sarà la dodicesima) batte il precedente, confermando l’obiettivo, sicuramente già raggiunto e superato, di unire turismo e cultura in une festa interattiva.

Tema di quest’anno sarà il Regno degli Abissi. L’ingresso ai concerti di Piccole Serenate Notturne (inizio ore 21,30 per tutti) è gratuito, per la Notte delle Candele, che inizierà con le prime stelle della sera, è di € 5.