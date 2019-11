Festival dell’Organo di Galloro ad Ariccia: concerto di chiusura con il duo organo e corno

Ultimo appuntamento del Festival dell’Organo di Galloro sabato 30 novembre, alle ore 19, nella bella chiesa di Santa Maria di Galloro ad Ariccia. Protagonisti del concerto saranno due fratelli di grande talento, il cornista Gabriele Falcioni - molto apprezzato da Claudio Abbado e Riccardo Muti e corno solista al Teatro alla Scala di Milano sotto la guida di Daniel Barenboim - e l’organista Adriano Falcioni – concertista di caratura internazionale che ha inciso più di 30 CD - che proporranno un programma particolarmente interessante anche per l’incontro delle sonorità del corno e dell’organo.

Da Bach a Saint-Saëns passando per Rossini e Brahms un percorso in un repertorio di grande fascino che ha le sue punte di diamante nei concerti per corno e orchestra, trascritti per corno e organo, di Mozart e Haydn.

Una chiusura del Festival dell’Organo di Galloro che non poteva essere più intrigante.

Il Concerto è a ingresso libero.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono realizzati dalla COOP ART con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).



