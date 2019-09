La sesta edizione del Festival New Generations: ATLAS of emerging practices, sbarca dal 5 all'8 settembre al Macro Asilo. Con la partecipazione di circa 20 ospiti locali ed internazionali, il festival si svolge in lingua inglese.

Festival New Generations: ATLAS of emerging practices, il programma

Il programma di iniziative prevede workshop, conferenze e dibattiti, installazioni, e la presentazione della pubblicazione “ATLAS of emerging practices: being an architect in the 21st century”. Tema centrale di confronto: il futuro della professione dell’architetto.

Il programma delle attività prevede una serie di eventi aperti al pubblico. Le presentazioni pubbliche “speaking corner” si svolgono in lingua inglese. La presentazione del libro “ATLAS of emerging practices” - il giorno 7 Settembre alle ore 17:00 presso l’Auditorium del Museo MACRO, si svolge in lingua italiana.

Qui il programma completo che potrebbe subire variazioni

Festival New Generations: ATLAS of emerging practices, tutte le info

Email:

general@newgenerationsweb.com

Ingresso:

libero e aperto a tutti alla Reading Room, allo Speaker Corner e alla presentazione della pubblicazione "ATLAS of emergine practices: being an architect in the 21st century"

Prenotazione

il Workshop ATLAS è a numero chiuso:è necessaria l'iscrizioneattraverso mail general@newgenerationsweb.com oggetto: workshop ATLAS