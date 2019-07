Festival della Luna al Castello di Santa Severa

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’allunaggio Argot Studio organizza dal 29 al 31 luglio al Castello di Santa Severa il “Festival della Luna”, 3 giorni di spettacoli, musica, incontri scientifici, laboratori per bambini e postazione astronomica con telescopi!

Il programma del Festival della Luna

Lunedì 29 luglio ore 21.30 – Spianata dei Signori

La compagnia del Teatro dell’Orologio presenta, Walking on the moon, uno spettacolo scritto da Fabio Morgan e Leonardo Ferrari Carissimi, dedicato alla figura dell’astronauta Michael Collins, interpretato da Graziano Piazza.

ore 23.30 – Spianata dei Signori

Postazione astronomia con telescopi a cura di Accademia delle stelle

Martedì 30 luglio ore 17.30 Sala degli artisti

Laboratorio di riciclo creativo per bambini a cura di Chien Barbu Mal Rasè. Tutti sanno che la luna è fatta di formaggio.. ma no è di panna montata! ma che dite? è l’occhio di un gigante che ci guarda e ci protegge.. io ho sempre creduto che fosse un ammasso di magma e calcari leggeri proiettati dalla forza centrifuga della rotazione terreste e poi agglomerati dalla gravità.. ma quando mai?! Sono i detriti di una deflagrazione siderale!!!! Nel dubbio andiamo a vedere! Laboratorio di costruzione di razzo spaziale per andare a scoprire di cosa è fatta la luna.

ore 19.30 – Cortile della Rocca

Buchi neri – Viaggio dove il tempo finisce. Incontro con l’astrofisica Elisa Nardelli pubblicato a settembre 2018 da Edizioni Cento Autori, per la collana “Megaverso – La scienza per tutti”. La storia della scoperta dei buchi neri e delle osservazioni che ci hanno portato a svelarne il comportamento racconta di uomini testardi e di enormi sfide tecnologiche, alcune delle quali stanno per prendere forma sotto ai nostri occhi.

ore 21.30 – Cortile della Guardia

Spettacolo di fuoco e teatro “Viaggio al centro della Luna” di Creme & Brule Show. Un’esploratrice molto curiosa, a bordo della sua astronave multifunzione, parte per uno straordinario viaggio sulla Luna. Incontreremo incredibili creature fiammeggianti, alcune divertenti, altre spaventose, avventurandoci nelle profondità di un mondo fantastico. Teatro di figura, clown e fuoco, in un racconto visuale e immaginifico, per a toccare la Luna con un dito. Attenti a non bruciarvi!

ore 22.30 – Spianata dei Signori

Postazione astronomia con telescopi a cura di Accademia delle stelle

Mercoledì 31 luglio ore 19.30 – Cortile della Rocca

Incontro spettacolo “Il curioso caso del dottor Palomar appunti emozionati di astrofisica”. Intervengono Angela Bongiorno, Marcella Di Criscienzo, Silvia Piranomonte – ricercatrici INAF e Roberto Bragalone – scrittore.

Uno spettacolo a più voci che, intrecciando concetti astronomici con la vita reale, racconta le leggi che governano l’universo usando quelle che regolano la giornata del dottor Palomar.

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, tre ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica insieme allo scrittore Roberto Bragalone viaggeranno, insieme allo spettatore, tra i pilastri dell’astrofisica.

ore 21.30 – Cortile della Guardia

“Ode alla Luna”. Lettura scenica e ideazione a cura di Tiziano Panici, Ambient work a cura di Giovanni Di Giandomenico. Un percorso sonoro e immersivo per celebrare il cinquantenario dell’allunaggio attraverso un viaggio tra le parole delle più celebri canzoni della cultura pop dagli anni ‘60 ai ‘2000 dedicate alla Luna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 22.30 – Spianata dei Signori

Postazione astronomia con telescopi a cura di Accademia delle stelle

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria: lacittaideale171@gmail.com | 338 7865859

Con il patrocinio di INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e in collaborazione con Accademia Delle Stelle – Astronomia