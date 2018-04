Festival live art 2018

Prenderà il via Lunedì 23 Aprile al Teatro della Visitazione di Roma (Via dei Crispolti 142) la IV edizione del Festival Live Art con la direzione artistica di Marco Paoli. L’organizzazione della manifestazione è curata dall’ Ass.ne Live Art di Borgo San Lorenzo (FI). Quest’anno il Festival si avvarrà della collaborazione della Casa Editrice “La Mongolfiera” di Cassano allo Jonio diretta da Giovanni Spedicati, che in questo modo festeggerà il trentennale della sua attività volta alla pubblicazione editoriale di autori contemporanei sia nel campo della narrativa che del Teatro. I questa logica verrà presentato in apertura del Festival, lunedì 23 Aprile alle 19.00, il testo teatrale “Panni sporchi” di Marco Paoli che la casa editrice ha deciso di pubblicare per la sua collana dedicata al Teatro. Il Festival si articola in 6 spettacoli di varia natura (si allega locandina del programma completo).

Il festival vede in scena tra gli altri lo spettacolo “Ciao Caterina” tratto dall’omonimo libro di Tiziana Iaquinta, inserito in un importante progetto, sostenuto da Ministero della Cultura, di “educazione sentimentale” rivolto ai giovani.

Sabato 28 Aprile sarà in scena Giuseppe Manfridi con il suo nuovo spettacolo “Il discorso del capitano” dedicato all’addio al calcio di Francesco Totti.

In apertura ci sarà una serata dal titolo “Amori e infedeltà” curata dall’Avvocato Alessandra Cagnazzo con la collaborazione dello psicoterapeuta di coppia Fabrizio Rocchetto e il moderatore Marco Renna. Gli intermezzi teatrali sono curati dagli attori Antonella Marino e Carlo Coculo.

Mercoledì 25 Aprile alle 18.00 andrà in scena “Il bimbo caduto nel deserto” di e con Matilde Tursi.

La chiusura del Festival vedrà in scena lo spettacolo “L’opera Prima” del giovanissimo autore romano Francesco Curitti, prodotto da Live Art .

L’organizzazione e la promozione sono curati da Barbara Paparusso.



Si ringrazia per la collaborazione e per la disponibilità Federico Vigorito, direttore e regista del Teatro della Visitazione di Roma