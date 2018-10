Al Pigneto il festival delle scrittrici: dal 4 al 7 ottobre torna InQuiete

La seconda edizione di inQuiete, Festival di scrittrici a Roma si svolgerà dal 4 al 7 ottobre 2018, lungo l’isola pedonale del quartiere romano del Pigneto. Sono tre i poli culturali che ospiteranno il festival: la Libreria delle donne Tuba, la Biblioteca Goffredo Mameli, grazie alla collaborazione con Biblioteche di Roma e Fivizzano 27.

inQuiete è un appuntamento annuale dedicato alle donne e alla loro scrittura, per dedicare un tempo e uno spazio al talento e all’intelligenza delle scrittrici che hanno lasciato un segno importante nella letteratura di oggi e di ieri. Nasce da un’idea di Barbara Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello che ne curano la programmazione. Ed è organizzato dall'Associazione Mia e dalla Libreria delle donne Tuba.

Le donne, nonostante la crescente presenza nel mondo editoriale, continuano a essere meno lette. Le scrittrici più in generale rappresentano una minoranza nei festival letterari, relegate in orari poco appetibili. E nei consigli di lettura per le vacanze di Natale o per l’estate sono costantemente sottorappresentate. È diffusa la convinzione che le donne producano generi minori, perché solo gli scrittori sono capaci di generare “Letteratura” dalla levatura universale.

inQuiete, festival di scrittrici a Roma vuole essere una risposta a tutto questo con quattro giornate dedicate alle donne che scrivono, alle lettrici e ai lettori per rompere i pregiudizi e riaffermare il valore della scrittura delle donne.

Durante il festival si alterneranno presentazioni delle ultime uscite editoriali, confronti, brevi ritratti di scrittrici del passato, letture, laboratori di scrittura, reading e proiezioni. La programmazione si svolgerà su due palchi fra il cortile della Biblioteca Mameli e l’adiacente via Pesaro, a cavallo dell’isola pedonale del Pigneto. inQuiete quest’anno si si apre per la prima volta alla poesia e al teatro, inoltre ospiterà il lancio di due romanzi in uscita: “Matrigna” di Teresa Ciabatti e “Addio fantasmi” di Nadia Terranova.

Parteciperanno, tra le altre: Simonetta Agnello Hornby, Giulia Anania, Ritanna Armeni, Maria Attanasio, Silvia Avallone, Simona Baldelli, Violetta Bellocchio, Annalena Benini, Giulia Caminito, Luciana Castellina, Gaia Cenciarelli, Teresa Ciabatti, Cristina Comencini, Maria Rosa Cutrufelli, Serena Dandini, Cecilia D'Elia, Concita De Gregorio, Daria Deflorian, Tiziana De Rogatis, Viola Di Grado, le attrici di Dissenso Comune, Valentina Farinaccio, Iaia Forte, Nadia Fusini, Chiara Gamberale, Francesca Genti, Lisa Ginzburg, Helena Janeczek, Vivian Lamarque, Loredana Lipperini, Giusi Marchetta, Rosella Milone, Letizia Muratori, Michela Murgia, Letizia Pezzali, Laura Pugno, Evelina Santangelo, Igiaba Scego, Elvira Seminara, Paola Soriga, Elena Stancanelli, Carola Susani, Paola Soriga, Veronica Raimo, Nadia Terranova, Federica Tuzi, Chiara Valerio.

Il festival prevede una programmazione dedicata ai bambini e alle bambine. Durante il festival ci saranno incontri laboratoriali dedicati ai professionisti dell’industria culturale e agli appassionati e alle appassionate di letteratura.

Gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti alla partecipazione di tutte e tutti.

Anche quest’anno inQuiete, festival di scrittrici a Roma si autofinanzia attraverso un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/festival-inquiete-facciamolo-ancora/

www.inquietefestival.it