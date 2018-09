Festival Hippie, oltre 100 artisti da tutta Italia al Circolo degli Illuminati

Festival Hippie di Roma

Domenica 23 settembre dalle 11.30 alle 21.30

Circolo degli Illuminati Via Libetta 1 zona Garbatella

Ingresso libero



Festival Hippie

Più di 200 fra artigiani, musicisti, ballerine, acrobati, pronti a farvi rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori.



60 espositori di artigianato artistico provenienti da tutta Italia. Molti degli stilisti e artigiani presenti lanciano apposite collezioni Boho-Chic per l’evento, dando la possibilità ai giovani di sfoggiare il loro animo bohémieno: vestiti lunghi e dalle forme sinuose, collane appariscenti e vistose, corone di fiori per la testa e occhiali rigorosamente rotondi a specchio,accessori vistosi in stile gipsy con pietre come il turchese, e bracciali rigidi tintinnanti

Tra i classici outfit troviamo: i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo bianco e copricapi piumati.

Angolo green con una bellissima esposizione e realizzazione dal vivo di Kokedama, i bonsai volanti- piccole sfere fiorite1 da appendere al soffitto della propria casa.

Troverete anche: cristalli, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche hand made, candle tarts da sciogliere nel bruciaessenze o per profumare cassetti; prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Coloratissimo abbigliamento veg realizzato con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali; rimedi naturali ottenuti dalla lavorazione di erbe e spezie essenziali, ceramica, lavorazioni di cuoio, arte del riciclo e oggettistica per l’arredamento.



Area massaggi: hawaiano, candle massage, bamboo massage, relax, ayurveda, cervicale, massaggio e bagno sonoro con campane tibetane.



Il Festival Hippie è una festa anche a misura di bambino, numerosi giochi interessativi, laboratori creativi tra cui di Cake Design organizzato da Mamme a Lavoro, face painting, teatrino marionette, micromagia e simpatiche mascotte itineranti.

Corsi di Handpan per grandi e piccini.



10 ore no stop di spettacoli, show e concerti.



Fra i protagonisti più attesi la Shape Company che promette a tutti di lasciare a bocca aperta, accompagnati da splendide musiche si esibiranno in numeri mozzafiato di acrobazia, verticismo, popping, mano a mano, acrobalance, electric boogie.



Spettacoli di danza gipsy, Bollywood, gitana, tribale, ventre, Ats.



CONCERTI

Dalle 19.00 due straordinarie band le NODAY e i GOATS MOUNT sul palco vi farà rivivere il meglio della musica anni 60 e 70, espressione pura e limpida della controcultura giovanile hippie.

