Festival Hippie Carnival Edition con 300 artisti da tutta Italia

Domenica 16 febbraio al Circolo degli Illuminati prende vita il Carnevale più estroso della Capitale, con oltre 300 artisti da tutta Italia, tra artigiani, stilisti, pittori, astrologi e cartomanti, giocolieri, musicisti, artisti di strada, danzatrici.

I Festival Hippie sono organizzati mensilmente nel cuore di Garbatella e sono un evento d’intrattenimento per famiglie e giovani, oltre a essere un paradiso per lo shopping e per gli appassionati di moda e design. Gli spettatori saranno affascinati da un mondo che profuma di libertà, e che non potrà fare a meno di contagiare di un sorriso intimo e profondo.

La migliore selezione di artigianato, vintage e second hand: estrose giacche, jeans dipinti a mano, scarpe, vinili, ceramiche, oggetti per la casa, occhiali da sole, piante, stampe, poster, curiosità di ogni genere. Nel mercatino troverete anche: cosmetici bio naturali, kit purificazioni, ovvero prodotti che purificano l'aura curando il corpo fisico, emotivo e vibratorio; piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.

Per gli appassionati di piante ci sarà un'ampia esposizione di Kokedama e quadri vegetali, veri e propri quadri viventi, perfetti come complementi d'arredo indoor.

Tra un banco e l’altro si potranno ammirare e acquistare – sempre accompagnati da esibizioni musicali e spettacoli di artisti circensi – tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento, ma anche quadri e sculture.



Spettacoli:

L’hippie Carnival Festival è anche musica e danza. In apertura ci sarà la compagnia di danza orientale Sahara's Secretes che vi accompagnerà nelle atmosfere magiche del mondo orientale con coreografie e assoli che esplorano i vari stili della Raqs Sharqi.

La Shape Company dalle ore 15.00 lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, fachirismo, verticalismo, popping, acrobalance, ed electric boogie.

Alle 16:30 Al Qamar Ensemble presenta uno show avvincente e innovativo che unisce lo stile contemporaneo con quello tradizionale della danza orientale.

Alle 17:00 arriva la live music dei THUMB con la loro musica tribale contemporanea ispirata alla musica africana, con contaminazioni psichedeliche di didgeridoo e atmosfere urbane. È un progetto musicale nato a Roma nel 2018 dall’incontro tra Giuliano Lucarini (Likembe elettrico, percussioni) e Christian Muela(Didjeridoo, elettronica). THUMB è la pulsazione attraverso il suono, è la terra evocata dai tamburi e dal suono antico del didgeridoo.

A seguire il gruppo Twins Project di Francesca Trezza vi condurrà in un viaggio tra speziate melodie e ritmi orientali, danze tribali e fusioni contemporanee.

L’hippie Carnival Festival chiuderà con l’ultimo show alle 19:00 il dj set in vinile di Jimmy Twice che attraversa un vasto repertorio Funk e Downtempo.



Dalle 11:30 fino alle 20:30

Ingresso gratuito

3922131579

Gallery