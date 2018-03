Festival Hippie: moda, musica e benessere

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati. Tornano le domeniche hippie al Circolo degli Illuminati con oltre 100 artisti: pittori, giocolieri, musicisti, artigiani, stilisti, ballerini acrobati, artisti di strada, sciamani, cartomanti per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata dell'epoca Hippie e celebrare l'amore libero e la pace.

Durante la giornata ci si potrà immergere nel mondo dei figli dei fiori con mercatini, spettacoli dal vivo e di acrobatica, concerti, dj set e spazi dedicati alla terapia, ai massaggi, fino alla tarologia, per un grande evento a ingresso gratuito.

Musica e Danza

Per tutto il corso della giornata sarà possibile assistere a concerti dal vivo con Busci & Co. Blues band e dj set revival in cui verrà proposta la musica beat, glam, funky e soul.

A questo si aggiungono spettacoli di danza tzigana, tribale, persiana, del ventre e show di acroyoga e acrobalance.

Moda

Molti degli stilisti e artigiani presenti lanciano apposite collezioni Boho-Chic per l’evento, dando la possibilità ai giovani di sfoggiare il loro animo bohémien: vestiti lunghi e dalle forme sinuose, collane appariscenti e vistose, corone di fiori per la testa e occhiali rigorosamente rotondi a specchio, accessori vistosi in stile gipsy con pietre come il turchese, e bracciali rigidi tintinnanti.

Tra i classici outfit troviamo: i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, stivaletti da cowboy; vestitini in pizzo bianco, copricapi piumati e sandali in cuoio intrecciato.

Previsto anche un angolo “green” con una bellissima esposizione e realizzazione dal vivo di Kokedama, i bonsai volanti- piccole sfere fiorite da appendere al soffitto della propria casa.

Accessori

Nel mercatino troverete anche: cristalli, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche fatte a mano; prodotti biologioci per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli. Coloratissimo abbigliamento, accessori e giocattoli di pezza per bambini realizzati a mano.

I fiori di canapa non potranno mancare all'evento dedicato ai Figli dei Fiori. Ospite l' Società Agricola Antichi Grani che vi proporrà anche olio, farina, pasta di canapa.

Benessere e Relax

Corner dedicato alla tarologia con l'ospite speciale LaMadonna Appare - Kali , nota tarologa e ricercatrice spirituale. Con le letture accende una luce sulle energie inconsce presenti nella tua vita. "Il futuro non è scritto, dipende da quello che fai oggi e l'inconscio è un alleato se inizi a dialogarci".

Scopri come armonizzare e mantenere il benessere fisico, mentale e spirituale attraverso l’uso di pietre preziose e cristalli con l’area dedicata alla cristalloterapia.

Zona Reiki è una terapia olistica per la guarigione fisica, mentale, emozionale e spirituale, in grado di riequilibrare l'energia del nostro corpo, rimuovendo così i blocchi, le congestioni, e ripulendo i nostri chakra, permettendo all'energia di scorrere di nuovo liberamente.

Area massaggi: hawaiano, candle massage, bamboo massage, relax, ayurveda, cervicale, massaggio e bagno sonoro con campane tibetane.



Dalle 11.30 alle 21.30

Informazioni:

www.circolodegliiluminati.it

https://www.facebook.com/romamercatini/

3921037824

info@circolodegliilluminati.it