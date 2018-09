Festival Giano Bifronte 2018 "L'altra faccia del cinema" Cineasti del Cinema Invisibile

Il Festival Giano Bifronte "L'altra faccia del cinema", è una mostra cinematografica che si pone l'obiettivo primario di dare visibilità alle opere di registi indipendenti, lavori che non hanno avuto la possibilità di essere distribuiti capillarmente nei circuiti nazionali.



La programmazione prevede una selezione di nove lungometraggi abbinati ad altrettanti cortometraggi.



Un'occasione unica per conoscere opere che, per ragioni diverse, non hanno avuto una promozione adeguata.



Il Festival ha ottenuto il patrocinio e il contributo della Regione Lazio e si svolgerà dal 24 al 30 settembre presso la sala del Cinema Flavio, in Via G.M. Crescimbeni, 19 a Roma (zona Colosseo).

Sono previste 3 programmazioni giornaliere, indicativamente alle ore 16:00 – 18:00 – 20:00, precedute e seguite da brevi dibattiti e incontri con registi, interpreti, tecnici, giornalisti e personaggi del mondo della cultura presenti in sala.



Tessera unica a 5,00 euro per assistere all'intera rassegna.



https://www.cinemaflavio.it/



Facebook: Festival Giano Bifronte “L’altra faccia del cinema”





Programma



24 settembre – lunedì

Ore 18:00 – Presentazione Festival e Giuria

Ore 20:00 – Un’aquila chiamata Priscilla ultima opera prodotta da AD Maiora sas (anteprima - fuori concorso)

Ore 21:30 – Drink di benvenuto





25 settembre - martedì

Ore 16:00 – L’ultimo ninja di M. Riccio + Metodo Stanislavskij di F. Venturini

Ore 18:00 – Tiro Libero di M. Todisco + La notte che verrà di L. Martinelli

Ore 20:00 – Inter nos le courtmètrage di R. Pantano + Amor Sacro di M. Zarrelli





26 settembre - mercoledì

Ore 16:00 – Bloccati di C. Miranda Lopes + Molto divorzio per nulla di F. Venturini

Ore 18:00 – La notte di Giulia di A. Sala + Non scordarti di A. Sala

Ore 20:00 – Handless job di Evarg Nori + L’ultimo sole della notte di M. Scarfò





27 settembre - giovedì

Ore 16:00 – Ecce Homo di A. Moneta + Nulla accade a caso di F. Venturini

Ore 18:00 – Un padre di Roberto Gneo + Bomb! Burning fantasy di M. Scarfò

Ore 20:00 – L’ultimo ninja di M. Riccio + La notte che verrà di L. Martinelli





28 settembre - venerdì

Ore 16:00 – Bloccati di C. Miranda Lopes + All’età tua credi ancora all’amore? di F. Venturini

Ore 18:00 – Altrove di A. Sala + Amor Sacro di M. Zarrelli- dibattito

Ore 20:00 – Handless job di Evarg Nori + L’ultimo sole della notte di M. Scarfò





29 settembre - sabato

Ore 16:00 – Tiro Libero di M. Todisco + Un’aquila chiamata Priscilla di F. Venturini (f.c.)

Ore 18:00 – La notte di Giulia di A. Sala + Non scordarti di A. Sala

Ore 20:00 – Inter nos le courtmètrage di R. Pantano + Bomb! Burning fantasy di M. Scarfò





30 settembre - domenica

Ore 18:00 – Proclamazione vincitori - Premiazione

Ore 20:00 – Drink di ringraziamento/saluti