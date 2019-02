Al via la prima edizione del Festival Flamenco di Primavera in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Roma. Un progetto per la diffusione delle culture popolari e per l'integrazione tra i popoli, nato dall’iniziativa dell’Associazione Culturale Spazio Flamenco, tra le più attive realtà della Capitale.

Il Festival Flamenco di Primavera a Roma

Il flamenco, espressione della cultura gitano-ispanica, oggi patrimonio dell'umanità, viene rappresentato in questa rassegna da artisti di riconosciuta fama internazionale.

Tre gli appuntamenti a Roma all’Auditorium Due Pini – Via Riccardo Zandonai, 4 - che porteranno lo spettatore nel clima più autentico di questa arte: