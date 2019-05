Il prossimo 24 maggio alla Sapienza di Roma, di fronte alla Facoltà di Lettere e Filosofia, avrà luogo il primo Festival di poesia iper-contemporanea realizzato da Polisemie. Voci diverse rifletteranno le armonie e le dissonanze di quella che è oggi la poesia in Italia: tanti autori affermati e tanti emergenti, giovani e giovanissimi, saliranno sul palco di Polisemie per leggere i propri testi e raccontare la propria idea di scrittura.



L'idea del festival nasce dalla volontà di creare uno spazio interamente dedicato alla poesia e alla musica, un luogo d'incontro tra voci diverse, affermate e nuovissime nella scena poetica contemporanea. Nel cuore della città universitaria si avvicenderanno sul palco le voci di oltre venti poeti:



Nanni Balestrini, Franco Buffoni, Franca Mancinelli, Umberto Piersanti, Guido Mazzoni, Marco Giovenale, Tommaso Ottonieri, Gabriella Sica, e ancora Silvia Tripodi, Alessandro Burbank, Iuri Lombardi, Lorenzo Bastida, Cardiopoetica, Costantino Turchi, Giorgio Ghiotti, Giovanna Cristina Vivinetto, Giulia Greco, Giulia Martini, Lorenzo Foltran, Lorenzo Marinucci, Michele Joshua Maggini, Sacha Piersanti e Stefano Bottero.



Polisemie è una rivista di critica letteraria nata da un gruppo di giovani studiosi de “la Sapienza” di Roma con l’obiettivo di scoprire e raccontare cosa sia la poesia oggi attraverso articoli accademici, interviste ed eventi. In una realtà di grandi case editrici e pubblicazioni autofinanziate, chi siano i poeti di oggi è un vero mistero. Ma una cosa è certa: grandi poeti esistono, devono esistere, nascosti o sommersi dalla confusione della troppa carta stampata e dall’infinità della rete.