Pizza fritta, hamburger, supplì e tiramisù: c'è il Festival dello Street Food

Il format TTS-FOOD approda nel cuore dello storico quartiere romano della Garbatella dando vita ad un gustoso evento, promuovendo il cibo di diverse Regione Italiane.

Festival dello street food a Garbatella

24 Street Chef a bordo dei loro Truck e ApeCar posizionati tra Piazza Santa Eurosia e via delle Sette Chiese orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Non solo street food, nei quattro giorni la compagnia del CIRCUS VILLAGE, capitanata dall’agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampolieri e danze tribal.

Fire show

All'imbrunire andranno in scena suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco per uno spettacolo emozionante e fiabesco. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco.

Street food italiano alla Garbatella

Dalla Puglia, bombette e panino con polpo e burratina; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia e amatriciana; Tortellini e agnolotti fritti; Olive e cremini ascolani; Pizza e calzoni cotti a legna; Patate fresche e fritte al momento; Tigelle e gnocco fritto modenesi; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, creme di pistacchio e cassatine; Pollo fritto.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi, caramelle di tutti i tipi, liquirizie, pistacchio e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia.

Saranno quattro giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.