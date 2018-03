Panzerotti, hamburger e ciambelle: c'è il Festival dello Street Food

Dopo il grande successo della prima tappa ad Ostiense, la coloratissima carovana dello Street Food approda a Cinecittà. Per l'atteso secondo appuntamento stagionale con il cibo da strada firmato TTS-FOOD, i nostri street chef accenderanno i loro fornelli a Largo Appio Claudio da venerdì 12 a domenica 15 aprile, dalle ore 12 fino alle 24.

Festival dello Street Food a Cinecittà

Gli stand cucina, accuratamente selezionati per le tappe romane, proporranno piatti unici: carciofi alla giudia espressi, arrosticini abruzzesi, broccoletti e salsiccia. Tiella di Gaeta in tanti gusti (polpo e patate, scarola, spinaci e baccalà, zucchine, cipolle, alici, sarde e cozze). Ma anche la tipica Paella Valenciana cotta come da tradizione nei grandi padelloni.

Dal Lazio I Butteri dell'Agro Pontino proporranno le mezze maniche alla Buttero, con salsiccia e funghi porcini, il tutto mantecato in una forma di Parmigiano Reggiano. Dalla Sicilia pane e panelle, arancine, pane ca' meusa, sfincioni, pistacchio, cannoli e cassatine. Hamburger tex mex, hot dog e patate twister. Dalla Campania pizza e calzoni fritti con tanti gustosissimi ripieni. Dalla Puglia le famose bombette di Cisternino con focaccia barese, puccia con polpo e burrata, salsiccia a punta di coltello, pasticciotto leccese, tiella barese con patate riso e cozze, panzerotto barese. Dal nostro mare Laziale, ottima frittura di pesce ed hamburger di tonno o salmone, spiedini di pesce, fish & chips. Un classico intramontabile la vera porchetta di Ariccia appena sfornata. Non mancherà dell'ottima birra Cruda, artigianale tedesca.

Per i più golosi ciambelle e krafen appena cotti, cosa di aragoste, sfogliatelle e babà. La gran parte dei prodotti proposti sono a km. zero e Bio, provenienti dai diretti produttori.

Circus Village: artisti di strada e circensi

Non solo street food, i 4 giorni di Festival saranno arricchiti dalla presenza della compagnia del CIRCUS VILLAGE, capitanata dall’agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi. Gli artisti vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria e danze tribal. In serata di scena i suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco per uno spettacolo emozionante e fiabesco. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Saranno 4 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.