Festival dello street food

In occasione del Concerto di Alexia del 16 Agosto, evento più importante dei Festeggiamenti di Santa Maria Assunta e San Rocco, la Classe1979 ha pensato anche al tuo appetito. Per l’occasione abbiamo selezionato alcuni chioschi itineranti di Street Food a deliziare il tuo palato nell’attesa dell’evento. Inoltre abbiamo pensato che avresti voluto evitare di allontanarti dalla piazza, l’evento verrà quindi allestito, a partire dalle ore 18.00 nella pubblica passeggiata di Viale Marconi, situata subito a ridosso di Piazza della Repubblica, dove si svolgerà il concerto.



Il cibo

Lo Street Food negli ultimi anni sta conquistando il pubblico abbandonando l’idea del vecchio camioncino sudicio del passato. I moderni chioschi sono infatti colorati, ben curati e offrono cibo di qualità. I chioschi che abbiamo selezionato per te offriranno una vasta gamma di Panini Gourmet, oltre a vari tipi di pasta tipici del Lazio come Cacio e Pepe, Carbonara e Gricia. Ovviamente non mancheranno i classici come Porchetta, Hamburger, Hot Dog, Piadine e… anche gli Arrosticini!



Gli stand presenti

- La Trucktoria Street Food

- Apparecchia Street Food

- Truck Food Magna Magna

- La Gallina al Volante