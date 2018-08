Festival delle Luci: il Singita diventa caleidoscopio di bellezza

Festival delle Luci al Singita. La luce, il quinto elemento, è stato veicolo di una forma di manifestazione popolare che ha dato vita, in molte culture, a veri e propri festival delle luci.

Dal 10 al 15 Agosto il Singita verrà illuminato da giochi di luce che trasformeranno la spiaggia in un caleidoscopio di bellezza, ispirato al Diwali, la festività indiana, della durata di 5 giorni, ognuno dei quali rappresenta una leggenda.

Il giorno del Diwaliviene celebrato non solo in India ma anche in Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Mauritius, Guyana, Trinidad & Tobago, Suriname, Malaysia, Singapore, Fiji, anche se con modalità diverse.

La luce simboleggia le buone azioni, che scacciano l’oscurità, mentre il festival in sé per alcune culture ha il significato di un nuovo anno, e quindi una nuova vita.

Ogni sera durante questi giorni, a partire dalla serata inaugurale, Neverland, i colori del tramonto daranno vita a tracce luminose tra le quali avventurarsi, che prenderanno il posto del sole

Dress Code: White, Glitter and Paillettes

Per informazioni: fregene@singita.it

Per prenotazioni: 06 61964921