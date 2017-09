Percorsi erboristici, convegni, laboratori, corsi, momenti ludici e altre attività conviviali. Tutto questo è il Festival delle Erbe che il 23 e il 24 settembre fa tappa ad Aprilia.

L'approccio degli organizzatori vuole essere quello olistico, di chi guarda la natura come ad un organismo unitario cercando di cogliere la sua interdipendenza.

Festival delle Erbe: il programma

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 9.30 – 11.00

● Yoga Integrale

Alessandro PAOLO

● Percorso Erboristico (contributo 15 euro)

Ore 11.00 – 13.00: Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 15.00 – 16.00: Catalogazione delle erbe raccolte

Maria Sonia BALDONI

Ore 16.00 – 17.00 (Offerta Libera)

Introduzione alla Fitoterapia. Trasformazione di erbe per realizzare dentifricio artigianale a cura di Ivonne VERGARA

( Da portare: barattoli piccoli, argilla bianca, olio di cocco)

Ore 17.00 – 18.00 (Contributo 5 euro)

● Esperienze sulla ruota di medicina dei nativi americani

Laura GRANDINETTI

Ore 18.00 – 19.00

● Le emozioni disegnate nei fiori. I 38 rimedi del dott. Bach

Barbara Susanna COLOMBO

Ore 19.00 – 19.45

● Mi curo con le erbe: la moderna fitoterapia

Rosa BRANCATELLA

Ore 19.45 – 20.30

● Il Vetiver. La pianta dalle mille virtù

Benito CASTORINA

Dopo cena

● Spettacolo

______________________________________________________

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 9.30 – 11.00

● Yoga Integrale

Alessandro PAOLO

● Percorso Erboristico (contributo 15 euro)

Ore 11.00 – 13.00: Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 14.30 – 15.30: Catalogazione delle erbe raccolte

Maria Sonia BALDONI

Ore 10.30 – 12.30

(Laboratorio per bambini dai 6 anni. Contributo 15 euro compreso di maglietta)

● Sentirsi un Albero. Una maglietta stampata con le foglie

Luana FIRMANI

Ore 11.00 – 13.00 (contributo 10 euro)

● Show Cooking: Cucina alle Erbe

Paolo MAFRICI

Ore 15.30 – 16.15

● Fiori di Bach

Stefania GANGEMI

Ore 16.15 – 17.15 (Offerta Libera)

● Introduzione alla Fitoterapia. Trasformazione di erbe per elaborazione di spray repellenti, antidolorifici, contro punture, mal di denti, mal di gola, e tanto altro

Ivonne VERGARA

Da portare: Bottiglie con spruzzino, bottigline, qualsiasi olio vegetale: cocco, mandorle, mais, lino, girasole, oliva… spremuto a freddo e di elaborazione biologica)

Ore 17.15 – 18.15 (Laboratorio dimostrativo)

● Preparazione di un Unguento

Margherita MARIANI

Ore 18.15 – 19.00

● I molteplici utilizzi delle piante per la cura dei malanni,

in cosmesi, in cucina e nell’orto

Sascia TREVISAN

Ore 19.00 – 19.45

● Introduzione alla Cucina e Alimentazione Naturale

Alessandro PAOLO

Ore 19.45 – 20.30

● Cerchio Sciamanico con dedgeridoo

Marco FERRANTE e Genesio ANTONIELLO



SPAZIO BENESSERE

● Consulenze individuali sui Fiori di Bach

Barbara Susanna COLOMBO

● Riflessologia Plantare

Angelo BIONDILLO