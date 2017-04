Disciplina, energia, concentrazione, agilità, potenza: la nobile tradizione dei guerrieri Orientali troverà spazio a Roma con il Festival delle Arti Marziali. Sette giorni ricchi di spettacolari esibizioni, imperdibili stage e stand settoriali di prodotti ed accessori.

Nei giorni 22-23-24-25 aprile e 29-30 aprile-1 maggio nel complesso fieristico della Nuova fiera di Roma, il tutto nel magico contesto del Festival dell’Oriente.

Numerosi maestri ed atleti si alterneranno sul palco e nelle aree tatami per proporre al pubblico performance e seminari di Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali Orientali, senza dimenticare le discipline sviluppate in Occidente che da esse traggono origine, come ad esempio Kick Boxing o Krav Maga.

Tanto straordinario e spettacolare intrattenimento, che il pubblico potrà ammirare da spettatore ma anche vivere in prima persona come protagonista.

Un viaggio nella tradizione più antica e caratteristica dei paesi Orientali, per ricalcare le orme dei grandi guerrieri Shaolin, dei Samurai, dei cavalieri Coreani alla scoperta della filosofia, della spiritualità e della spettacolarità delle Arti Marziali.