Festival della panzanella a Testaccio

Martedì 22 maggio dalle ore 19:30 nello storico quartiere Testaccio di Roma arriva il Festival della PANZANELLA, una serata dedicata a uno dei piatti della tradizione popolare laziale e toscana ma rivisitato in chiave moderna!



Il Festival è rivolto ai buongustai e agli amanti della cucina romana per celebrare un piatto "povero", ma ricco di gusto.



Verranno proposte ben 3 specialità di panzanella con sfiziose varianti ed ingredienti di qualità per trasformare un piatto popola re in qualcosa di unico.La serata si trasformerà in un'occasione unica per iniziare la bella stagione assaporando il gusto dell' autentica cucina romana.



COSA MANGERAI?

3 varianti di panzanella a volontà

Vino o birra

QUANDO?

Martedì 22 Maggio dalle 19:30

DOVE?

Contestaccio - Via di Monte Testaccio, 65

Prezzo 14€