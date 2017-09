In occasione della sua 10a edizione, il Festival della Letteratura di Viaggio - promosso da Società Geografica Italiana, che nel 2017 celebra il 150° anniversario della sua fondazione - ha raddoppiato, espandendosi in tre regioni diverse. Dopo Ostuni (8-10 settembre 2017) e Benevento (17 settembre 2017) ecco la tappa conclusiva di Roma dal 21 al 24 settembre.

Festival della Letteratura di Viaggio

Il Festival, nato nel 2008 da un'idea di Claudio Bocci, è dedicato al “racconto del mondo” vicino e lontano, attraverso diverse forme di narrazione del viaggio, di luoghi e culture: dalla letteratura alla fotografia, dal cinema al giornalismo, dalla geografia alla musica, dalla storia al teatro. Incontri, mostre, premi, proiezioni, letture, spettacoli, laboratori, visite guidate. Narrazioni di paesi e genti, geografie ed etnie, per una cultura della conoscenza e del rispetto. Un’idea di viaggio inteso come accostamento e attraversamento di mondi, remoti o prossimi, come scoperta e incontro, occasione di relazione, disposizione all’ascolto, esposizione all’alterità.

Tra i partecipanti, viaggiatori e narratori a diverso titolo, italiani e stranieri: romanzieri, poeti, geografi, storici, filosofi, antropologi, giornalisti, fotografi, musicisti, registi. Da William Dalrymple a Elizabeth Chatwin, da Bernardo Bertolucci a Claudio Magris, da Tahar Ben Jelloun a Reinhold Messner, da Zerocalcare a Vittorio Giardino, da Valeria Parrella ad Amos Oz, da Stefano Malatesta a Paolo Rumiz, da Melania Mazzucco a Umberto Galimberti, da Ennio Morricone a Giuseppe Tornatore, da Gabriele Salvatores a Bernardo Valli, da Predrag Matvejevic a Tony e Maureen Wheeler, da Michele Mari a Simonetta Agnello Hornby, da Gianni Berengo Gardin a Ferdinando Scianna, dal Wwf all’Unhcr.

Festival della Letteratura di Viaggio: il programma 2017

Giovedì 21 settembre 2017

CIRCUITO

Ore 18

Mostra "African Mothers"

Sede centrale delle Biblioteche di Roma, Via Ulisse Aldrovandi 14-16

Fotografie di Mimmo Frassineti, fotografo. Sulla maternità, nella regione del mondo - in Uganda - dove nascono più bambini. Un’immersione nel micro-universo del Lacor Hospital e di ciò che gli ruota attorno, villaggio, chiese, strade. Performance per kora e voce del musicista senegalese Madya Diebate. In collaborazione con Biblioteche di Roma.

APERTURA FESTIVAL

ore 19.15

Premio Società Geografica Italiana La Navicella d’Oro

Villa Medici, Accademia di Francia, Viale della Trinità dei Monti 1

Conversazione con Tahar Ben Jelloun, viaggiatore-narratore di eccezione, autore di Marocco, Un romanzo (Einaudi) e Il terrorismo spiegato ai nostri figli (La nave di Teseo). Consegna del Premio La Navicella d’Oro della Società Geografica Italiana allo scrittore marocchino di lingua francese che, con la sua opera e testimonianza, ha saputo raccontare ed evocare luoghi e culture, paesi e genti, e promuovere il dialogo interculturale e il rispetto per l’altro. Interviene Franco Salvatori, presidente emerito Società Geografica Italiana. In collaborazione con Villa Medici Accademia di Francia a Roma.

Venerdì 22 settembre 2017

ore 15

Laboratorio di scrittura e fotografia in viaggio

Villa Celimontana, Giardini

Narrare il viaggio attraverso parole e immagini. A cura di Antonio Politano, fotografo e giornalista. Lezione introduttiva, con presentazione dei partecipanti e dei decaloghi delle possibili regole/non regole per fotografare e scrivere in viaggio. Nell’occasione, lancio dell’esercitazione individuale sul campo (con macchina fotografica, taccuino, scarpe comode). In collaborazione con il Master in reportage di viaggio.

Evento su prenotazione* (durata 3 ore).

ore 18

Inaugurazione mostre “Il giro del mondo in 80 immagini”, “Catalogna, vista dal cielo”, “Who wants to be a minor?”

Villa Celimontana, Giardini

Mostra “Catalogna, vista dal cielo”, con foto di grande formato di Yann Arthus-Bertrand - fotografo, giornalista e ambientalista francese - allestite open-air nei giardini della villa a sottolineare il fascino dei paesaggi colti dall’alto. In collaborazione con Catalan Tourist Board e Delegazione in Italia del Governo della Catalogna.

Villa Celimontana, Palazzetto Mattei

Mostra “Il giro del mondo in 80 immagini”, di autori vari. «Viaggiare non serve molto a capire, ma serve per riattivare per un momento l’uso degli occhi, la lettura visiva del mondo», scriveva Italo Calvino. In occasione del suo decimo anniversario, il Festival della Letteratura di Viaggio proporrà una selezione di immagini dalle mostre finora realizzate, integrate da fotografie contemporanee e materiali storici dagli archivi di Società Geografica Italiana, compresa la prima edizione italiana de Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne del 1874. Dall’Australia alla Malesia, da Venezia a Praga, dagli Stati Uniti all’Iran, dall’Eritrea alle Azzorre, dall’Appia antica alla Via della Seta.

Villa Celimontana, Palazzetto Mattei

Mostra “Who wants to be a minor?”. Timon Koch, fotografo tedesco residente in Libano, ha accompagnato gli esperti della Mixed Migration Platform nel loro lavoro di ricerca sulle condizioni di vita e di tutela legale dei minori stranieri non accompagnati, in larga maggioranza rifugiati siriani, in Libano e in Grecia, lavorando in particolar modo con Luigi Achilli, ricercatore del Migration Policy Center di Firenze. In collaborazione con Intersos e CoopCulture.

ore 19

Elogio dell’andar via, 30 anni di Erasmus

Villa Celimontana, Giardini

Studiare e vivere all’estero e raccontarlo. Incontro con Sofia Corradi, pedagogista e ideatrice del progetto Erasmus, autrice di Erasmus ed Erasmus plus. La mobilità internazionale degli studenti universitari (Università degli Studi Roma Tre), Silvia Costa, europarlamentare, Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Con la testimonianza di studenti Erasmus italiani e stranieri.

ore 20.30

Serata Verne

Villa Celimontana, Giardini

Spettacolo teatrale Intorno al mondo in 72 giorni. Il viaggio di Nellie Bly - con Diana Forlani, scritto e diretto da Paola Sarcina, musiche di Massimo Fedeli, in collaborazione con Music Theatre International e Percento Musica - liberamente tratto dal diario di viaggio della ventiquattrenne giornalista americana che nel 1889, sedici anni dopo l’uscita del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, compì davvero il viaggio da New York all’Europa, da Aden a Yokohama fino al ritorno. Seguito dalla proiezione del film I ragazzi del Capitano Nemo di Karel Zeman del 1967, liberamente ispirato al romanzo Ventimila leghe sotto i mari di Verne del 1870, introdotta da Ugo G. Caruso, storico del cinema e fumettologo.

Sabato 23 settembre 2017

ore 10

Laboratorio di cianotipia

Villa Celimontana, Palazzetto Mattei

Camera verde-oscura: fotografare con le piante. Applicazione della cianotipia nella produzione di un erbario realizzato con stampe fotografiche, anche in viaggio. Introduzione al processo attraverso il racconto storico di un’invenzione, dimostrazione e prova pratica. A cura di Federica Delia, restauratrice specializzata di carta e fotografia storica, Fabio Rinaldi, stampatore.

Evento su prenotazione* (durata 3 ore).

ore 10

Laboratorio di diari di viaggio a fumetti

Villa Celimontana, Palazzetto Mattei

Workshop a cura di Emanuele Apostolidis, sceneggiatore. Come creare una sceneggiatura e costruire un diario di viaggio a fumetti.

Evento su prenotazione* (durata 3 ore).

ore 10

Passeggiata geografica

Da Piazza Venezia a Sant’Andrea della Valle

Luogo di incontro: ingresso principale di Palazzo Venezia che affaccia sulla piazza

Nel cuore di Roma, tra passato e presente. In compagnia di Daniela Pasquinelli, geografa.

Evento su prenotazione* (durata 2 ore).

ore 15

Raccontami una storia 1: atlanti, guide, diari di viaggio, tracce

Villa Celimontana, Giardini

Incontro con Stefano Scanu, scrittore, autore di Il disordine del Mondo. Piccolo atlante dei luoghi fuori posto (Ediciclo), Diego Fontana, scrittore, autore di Sui passi di Francesco (Ediciclo), Claudia Bettiol, editor e scrittrice, fondatrice di DiscoverPlaces, Cristina Balma Tivola, antropologa, autrice di Andare altrove (StreetLib), Giuliano Malatesta, giornalista e scrittore, autore di El niño del balcon. La Barcellona di Manuel Vásquez Montalbán (Giulio Perrone) e Blues Highway. Da Chicago a New Orleans. Viaggio alle origini della musica americana (Arcana).

ore 16

Raccontami una storia 2: pittura, fotografia, fumetto, cinema

Villa Celimontana, Giardini

Incontro con Lauretta Colonnelli, giornalista e scrittrice, autrice di Cinquanta quadri. I dipinti che tutti conoscono. Davvero? e La tavola di Dio (Clichy), Gianpistone, pittore viaggiatore appassionato di Orienti e Afriche, Franca Centaro, fotografa di una Siracusa sospesa tra teatro classico e vita di oggi, Emanuele Apostolidis, sceneggiatore, autore di Sette giorni in Grecia. Quando e come ho scoperto di amare la mia terra d’origine (Becco Giallo), Oscar Iarussi, giornalista e scrittore, autore di Andare per i luoghi del cinema e C’era una volta il futuro. L’Italia della Dolce Vita (Il Mulino).

ore 17

Raccontami una storia 3: America, Americhe

Villa Celimontana, Giardini

Incontro con Roberto Festa, giornalista, autore di L’America del nostro scontento (Eleuthera), Chiara Rapaccini, illustratrice e scrittrice, autrice di Baires (Fazi) e Amori sfigati (Franco Cosimo Panini), Alberto Bile, reporter, autore di Una Colombia. Canzone del viaggio profondo (Polaris).

ore 18

Fotografia in viaggio

Villa Celimontana, Giardini

Fotografare in viaggio, da genti e paesaggi agli scenari critici della contemporaneità. Incontro con i fotografi Richard I’Anson, autore australiano di Guida Lonely Planet alla fotografia di viaggio (EDT), Daniele Pellegrini, autore di Il selenzio del mondo (Mondadori), Giulio Piscitelli, autore di Harraga. In viaggio bruciando le frontiere (Contrasto).

ore 19

Scritture migranti

Villa Celimontana, Giardini

La lingua e le storie di chi viaggia e racconta. Incontro con Gezim Hajdari, poeta albanese, autore di Delta del tuo fiume (Ensemble) e Muzungu. Diario in nero (Besa), Melania Mazzucco, scrittrice, autrice di Io sono con te. Storia di Brigitte e Sei come sei (Einaudi), Erminia Dell’Oro, scrittrice, autrice di Il mare davanti. Storia di Tsegehans Weldeslassie (Piemme) e L’abbandono (Einaudi). Interviene Ugo Fracassa, Università degli Studi Roma Tre. Con accompagnamento del musicista albanese Isuf Gjoka (al çifteli).

ore 20.30

Serata Conrad

Villa Celimontana, Giardini

Per celebrare il 150° anniversario della nascita di Joseph Conrad. Spettacolo teatrale Cuore di tenebra tratto dall’omonimo romanzo del 1899, adattamento e regia di Virginia Acqua con Valerio di Benedetto. In collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma. Seguito dalla proiezione del film Secret Sharer di Peter Fudakowski (versione originale con sottotitoli in italiano), tratto dal racconto Il compagno segreto scritto da Conrad nel 1909.

Domenica 24 settembre 2017

ore 10 e 11.40

Passeggiate filosofiche

Villa Medici, Accademia di Francia, Viale della Trinità dei Monti 1

Una passeggiata per i bambini e per le loro famiglie alla scoperta dei giardini di Villa Medici nella veste di esploratori-filosofi, dove ogni passo è una scoperta sul viaggio della vita. In compagnia di Sara Gomel, studiosa esperta di filosofia. Per bambini (5-7 anni, 8-11 anni).

Evento su prenotazione* (durata 1 ora 20' ciascuna).

ore 10

Passeggiata antropologica

Attraverso Tor Pignattara

Punto di incontro: Fermata Trenino Berardi di fronte alla Chiesa di San Marcellino

Alla scoperta del mutamento dei flussi migratori in un quartiere della periferia romana. In compagnia di Piero Vereni, antropologo.

Evento su prenotazione* (durata 2 ore).

ore 10

Laboratorio di scrittura e fotografia in viaggio

Villa Celimontana, Giardini

Appuntamento finale del workshop a cura di Antonio Politano, fotografo e giornalista; presentazione e valutazione dei reportage dei partecipanti, con assegnazione del premio dedicato alla memoria di Bruno Boschin. Nella giuria: Ornella D’Alessio, giornalista, Elisabetta Portoghese, direttore artistico Festival Castelnuovo Fotografia, Orfeo Pagnani, editore, Gianluca Caporaso, scrittore, Luciano Zuccaccia, fotografo. In collaborazione con il Master in reportage di viaggio.

Evento su prenotazione* (durata 3 ore).

ore 11

Laboratorio teatrale di viaggio

Villa Celimontana, Giardini

Curato da Giorgio Carosi, attore e regista, ispirato al racconto di Stefan Zweig su Ferdinando Magellano, protagonista della prima circumnavigazione del globo - dalla Spagna alle Molucche e ritorno - navigando verso ovest.

Evento su prenotazione* (durata 2 ore) per l’attività laboratoriale ma lo spettacolo è aperto al pubblico.

dalle ore 11

Postcards from

Villa Celimontana, Palazzetto Mattei

Installazione site-specific tra fotografia, armonizzazioni vocali e incisioni grafiche. A cura di Futura Tittaferrante, per il lavoro sull’immagine, e Serena Larue, per gli scritti e l’audio. La restituzione di un viaggio interiore e nello spazio. Mapping a cura di Cristina Ghinassi e Federica Falancia. Dalle ore 20 proiezione audio-video nell’ambito dell’nstallazione, con video-mapping oltre a fotografia, armonizzazioni vocali e incisioni grafiche.

ore 15

Anniversari 1: Conrad, o si è marinaio o non lo si è

Villa Celimontana, Giardini

Incontro su Joseph Conrad, in occasione del 150° anniversario della nascita. Con Richard Ambrosini, Università degli Studi Roma Tre, Riccardo Capoferro, Sapienza Università di Roma, Jolanta Dudek, Università Jagellonica di Cracovia. Modera Luigi Marinelli, Sapienza Università di Roma. Letture di brani conradiani, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma.

ore 16

Narratori di deserti, ghiacci, confini

Villa Celimontana, Giardini

Uno sguardo su diverse narrazioni di viaggio pubblicate da case editrici italiane indipendenti. Incontro con gli scrittori Giorgio Vasta, autore di Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt) e Spaesamento (Laterza), Matteo Meschiari, autore di Artico nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci (Exorma), Marco Truzzi, autore di Sui confini. Europa, un viaggio sulle frontiere (Exorma).

ore 17

Anniversari 2: Chatwin, Kapuściński, Kerouac

Villa Celimontana, Giardini

Incontro in occasione degli anniversari di: Bruce Chatwin, 40 e 30 anni (da In Patagonia e Le Vie dei Canti); Ryszard Kapuściński, 10 anni (dalla scomparsa); Jack Kerouac, 60 anni (da Sulla Strada). Con Stefano Malatesta, giornalista e scrittore, autore di La vanità della cavalleria (Neri Pozza) e Il cammello battriano. In viaggio lungo la via della seta (Neri Pozza), Jarosław Mikołajewski, giornalista e poeta polacco, Emanuele Bevilacqua, editore e giornalista-scrittore, autore di Beat & Be Bop. Jack Kerouac, la musica e le parole della Beat Generation (Einaudi). Saluto di Rene Maisner Kapuścińska, figlia del giornalista e scrittore polacco.

ore 18

Dentro Roma, lungo un fiume, sull'ultima corsa

Villa Celimontana, Giardini

Ai margini della Roma conosciuta, dove il Tevere crea un’ansa, storie di uomini e donne tra baracche e chiatte. E un noir nella notte della periferia di una Roma balorda. Incontro con gli scrittori Matteo Nucci, autore di È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie) e Le lacrime degli eroi (Einaudi), ed Emanuele Bissattini, autore di Glock 17. La pazienza dell’odio (Round Robin).

ore 19

In cammino sulla faglia, viaggio nei luoghi del terremoto

Villa Celimontana, Giardini

Da Amatrice a Camerino, viaggio a piedi nei luoghi del sisma in Centro Italia. Incontro con lo

scrittore e giornalista Paolo Rumiz, autore di Appia ed È Oriente (Feltrinelli). Estratti del documentario di Alessandro Scillitani, realizzato durante il viaggio per La Repubblica.

a seguire

Nel cuore d'Italia: omaggio ad Amatrice

Villa Celimontana, Giardini

Chiusura del Festival. Incontro con Fabio Bolzetta, giornalista e conduttore televisivo, Jarosław Mikołajewski, giornalista e poeta polacco, Flaminia Santarelli, Regione Lazio. Interviene Alessandro Ricci, segretario generale Società Geografica Italiana. Con presentazione del progetto “Emozioni nel cuore d’Italia”, a cura dell’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio, per il rilancio dei borghi dell’area del sisma, attraverso un concorso a premi per i turisti che collezioneranno il maggior numero di timbri lungo l’itinerario nell’area. Estratti del documentario realizzato per la Caritas Italiana da TV2000. Accompagnamento musicale di Susanna Buffa e Sara Marchesi, cantanti ricercatrici di musica vocale del Centro Italia, e degustazione di prodotti tipici amatriciani.