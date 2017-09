Festival della Gioia e del BenEssere 2017

Nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi (Piazza della Indipendenza 6) vi invitiamo a trascorrere con noi due bellissime giornate all'insegna del benessere e della salute Olistica.

Potrete partecipare a lezioni gratuite di Yoga, Meditazione, Qi Gong e Taiji; provare massaggi e trattamenti olistici con professionisti qualificati; assistere a conferenze di approfondimento e visitare il mercatino Bio e artigianale!

Il Festival ospiterà inoltre la mostra di Fotografia Naturalistica "Il Colore e la Luce nella fotografia di Natura" del M. Marco Branchi.

Tante iniziative e tanti colori!

Ci saranno attività e spazi dedicati ai bambini e ci sarà la possibilità di visitare il Museo del Giocattolo situato all'interno del Palazzo.

Sabato 23 ore 15:00-16:00 accoglienza e registrazioni

dalle ore 16 apertura del Festival con laboratori e conferenze.

Domenica 24 ore 10:00 inizio attività laboratori e conferenze.

Dalle 16.00 Fotografia Naturalistica: Il Colore e la Luce nella fotografia di Natura (M. Marco Branchi)



Il Festival è organizzato dalle associazioni: Volta la carta, Tra mani e cuore, Arcobaleno Rotante, Long Lao Roma, Spazio Yogarmonia e il centro Espansione Vitale



PROGRAMMA CONFERENZE Sabato 23 settembre 2017

Sala Aula Consiliare

Ore 17.00 Cristalloterapia (dott.ssa Manuela Baldacelli)

Ore 18.00 Il Sanscrito (Prof. Jacopo Nuti)

Ore 19.00 Utilizzare i simboli che la vita ci presenta per realizzare il Sé (dott. Alberto Severi)



Sala Teatrino

Ore 17.00 Alimentazione Pranica (Insegnante Insegnante Yoga Operatore Olistico SIAF Tonia la Porta)

Ore 18.00 Osteopatia e Olismo (Fisioterapista Osteopata Insegnante Lorenzo Appetito)



PROGRAMMA CONFERENZE Dom 24 settembre 2017

Sala Aula Consiliare

Ore 12.00 Teoria dello Yoga Bio Energetico (Y.B.E.) Dott. Michele Picerni psicologo, psicoterapeuta Direttore del centro di formazione per operatori olistici “Espansione Vitale riconosciuto SIAF”



SALA Teatrino

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Meditazione, contattare il Cuore per ritrovare il Sé (dott. Alberto Severi)

Ore 17.00 Medicina Ayurvedica dott. Roberto Giorgi

Ore 18.00 Focusing ( Certified Focusing Professional Trainer Aurora Castilla)





LABORATORI/GRUPPI Sabato 23 settembre 2017

SALA MARGHERITA

Dalle Ore 17.00 alle ore Ore 19.00

Costellazioni Familiari (Operatore Trainer Stefano Celli)

Ore 19.00 Gruppo di Rilassamento e benessere corporeo dott.ssa Eleonora Picerni dott.ssa Veronica de Marchis

SALA GIRASOLE

Dalle 16:00 alle 18:00 Medicina Tradizionale Cinese e Automassaggio (Operatore Gianluca Polce)

Dalle Ore 18.00 alle ore Ore 19.00 Bagni Di Gong (Bagno Sonoro e massaggio vibrazionale Daniela Gruber)



LABORATORI/GRUPPI Domenica 24 settembre 2017

SALA MARGHERITA

Dalle Ore 11.00 alle ore 13 .00 Pranic Healing (Istruttore Anna Rita Sesto)

Dalle Ore 15.00 alle Ore 17.00 Riflessologie piede mano viso orecchio, ed esperienza pratica Operatrice/Trainer SIAF Sandra Tafanelli

Dalle Ore 17.00 alle Ore 19.00 Vibraria: Respiro, Suoni

Immagini Marco Baldissone Musicista -Operatore

Trainer SIAF



SALA GIRASOLE

Ore 10.00 Yoga e Pittura operatrice olistica SIAF Paola Simbola

Dalle Ore 11.00 alle ore 13 .00 Laboratorio sul mandala Counselor Espressivo Creativo Luana Dora Bruno

Dalle Ore 17.00 alle ore 19 .00 Nada Yoga canto Karnatic docente di canto e musicista Andrea Camerini



GIARDINO PENSILE Sab 23 settembre 2017

Ore 16.00 Hatha Vinyasa Yoga Surya Jessica Bagaglini Operatore Olistico SIAF

Ore 17.00 Yoga Bio Energetico Operatori Olistici SIAF : Francesco de Angelis e Annalisa Scalise

Ore 18.00 Yoga e Qi Gong Martina Buratti e Andrea Tarantino



GIARDINO PENSILE Dom 24 settembre 2017

Ore 10.00 Danzaterapia e Ritmi danzatrice,insegnante Tai Chi Chuan dott.ssa Francesca Guglielmi

Ore 11.00 Kundalini Yoga insegnante Yoga Valentina Guida Ore 12.00 Yoga Bio Energetico Operatori

Olistici SIAF : dott. Marco Briotti ,Maria Felici

Ore 15.00 Vinyasa Flow Yoga Martina Buratti insegnante diplomata Yoga

Ore 16.00 Yoga della Risata Istruttrice Maura Verginelli

Ore 17.00 Qi gong e Taiji Maestro Qi gong e Taiji e Operatore Tuina Andrea Tarantino

Ore 18.00 Hatha Yoga, sequenza riequilibrante dell’apparato digerente Istruttore Federale Yoga, Luana Dora Bruno



Sab 23 settembre 2017

Laboratorio esperienziale Erbe officinali creme e unguenti

Dalle ore 17 .00 alle ore 20 .00 SU PRENOTAZIONE

Con produzione di unguenti creme e olii officinali che rimarranno ai partecipanti,

per prenotazioni contattare dott.ssa Francesca Morini : cell. 391 490 4259

mail f.matricaria@gmail.com

alle ore 20 .00 Salone delle bandiere

“ISPIRATI DALLE STORIE” proiezione video e suoni (Marco Baldissone)

Dom 24 settembre 2017

alle ore 20 .00 Salone delle bandiere

DANZA DEL VENTRE Amirat al Sharq group allieve M° Aisha MaD



SEDUTE INDIVIDUALI su prenotazione al centro accoglienza

Sab 23 Dom 24 settembre

Massaggi

Deborah Palma operatrice Siaf , massaggio olistico e riflessologia plantare

Andrea Tarantino massaggio Tuina

Anna Camilli, Cristina Canofari operatrici Siaf , massaggio Bioenergetico a quattro mani

Adriana Pindei operatrice Siaf Trattamento decontratturante-rilassante cervicale/schiena

Michele Porsi, operatore Siaf massaggio Olistico e Riflessologia Plantare

Maria Grazia Pellicano operatrice diplomata SIRFA Riflessologia del viso.

Lorenzo Appetito Fisioterapista Osteopata

Claudio Cinti Fisioterapista Osteopata Massaggio Craniosacrale

Sarah Lombardi - Operatrice Shiatsu e massaggio Thailandese

Cristalloterapia dott.ssa Manuela Baldacelli

Laura Franceschi, Federico Confalone massaggi sonori, massaggio Reiki

Antonella Alessandroni operatrice Operatrice massaggio Fisio emozionale

Pranic Healing (Istruttore Anna Rita Sesto)

Numerologia Anna Troiani

Misurazione (ElettroCardioGramma) sugli effetti meditazione/stress "Ricerca Università

Sapienza Roma"Eva Miconi Operatrice Olistica SIAF

Consulti di naturopatia Naturopata Ornella Fazari



PERCORSO BAMBINI Sab 23 Dom 24

PRESSO MUSEO DEL GIOCATTOLO aperto e visitabile

Gioca Yoga Paola Simbola Operatore Olistico SIAF

Laboratori Museo del Giocattolo

Laboratorio di Arteterapia per bambini dott.ssa Eleonora Picerni dott.ssa Veronica de Marchis



MERCATINO PRESSO LA CORTE DI PALAZZO ROSPIGLIOSI

Cristalli, Cioccolato, I Fili Di Sofia (Sofia Modena), Legumi e Farine, Tisanerie,

creme con Erbe officinali (dott.ssa Francesca Morini)