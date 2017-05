Festival della creatività: passaporto per il futuro

Createca è un'associazione culturale senza scopo di lucro fondata in Francia 40 anni fa da Hubert Jaoui. Nel 1976 è nata Createca Italia che oggi ha la sede a Roma dove propone due workshop mensili. Organizza, inoltre, una volta l'anno, un weekend residenziale intensivo: il Festival della creatività. Il tema di quest'anno sarà: "Passaporto per il futuro". Saranno proposti una ventina di workshop animati da esperti di varie specialità e tre sessioni plenarie. Fra i relatori che interverranno possiamo citare il famoso sociologo Domenico De Masi, il futurologo Roberto Vacca, l'urbanista Rosario Pavia, il jazzman Massimo Nunzi (fondatore dell'Orchestra Operaia) e altri esperti di varie discipline. Quando? Dalle ore 15,00 del 19 maggio fino alle ore 16,30 del 21 maggio 2017 Dove? Le attività si svolgeranno nel verde della struttura formativa San Girolamo Emiliani dei Padri Somaschi, Ariccia (RM) per scaricare il programma: http://www.createca.it/site/wp-content/uploads/2017/04/programma2.pdf SI RIMANDA ALL'ARTICOLO DEL MESSAGGERO http://www.ilmessaggero.it/societa/piaceri/torna_il_festival_della_creativita_il_tema_di_quest_anno_e_passaporto_per_il_futuro-2437480.html