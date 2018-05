A Roma arriva il Festival della Carbonara. Una tre giorni dedicata ad uno dei piatti preferiti dei romani ma non solo.

Il Festival della Carbonara si terrà dall’11 al 13 maggio a Piazza Mastai dove 14 Food Truck prepareranno tutti i gusti della Carbonara.

Tuttavia, per chi vorrà onorare la tradizione, non mancherà la versione rigorosa e originale. Ci sarà poi largo spazio a rivisitazioni e omaggi.

Ma non solo carbonara: a Piazza Mastai anche burgers, fritti e molte altre proposte per tutti i gusti e sapori. Ad accompagnare il tutto le proposte di Birra Artigianale.