Festival della canzone romana al Teatro Olimpico

FESTIVAL DELLA CANZONE ROMANA - Roma, Teatro Olimpico, Venerdì 28 aprile 2017 - Ore 21:00 Teatro Olimpico di Roma Piazzale Gentile da Fabriano 17, venerdì 28 aprile 2017 ore 21.00 va in scena la XXVI Edizione del Festival della Canzone Romana ideato da Lino Fabrizi. Alla Conduzione e Direzione artistica Dario Salvatori, presenta Dario Salvatori e Manuela Biancospino. Sono previsti i seguenti ospiti: Luca BARBAROSSA, M° Stelvio CIPRIANI, Edoardo VIANELLO, Wilma GOICH con (Il CorEdo), Manuela VILLA, Annalisa MINETTI, Edoardo DE ANGELIS, Giorgio ONORATO, Aura D'ANGELO, Cesare RASCEL, Avio FOCOLARI, Sandro SCAPICCHIO, Gennaro CALABRESE, il balletto della CRAZY GANG, con la partecipazione straordinaria di Elio PANDOLFI, Compagnia Meo PATACCA. Tanti altri ospiti della cultura e dello spettacolo. Finalisti del concorso: Rosa PALERMO e Cosimo GHIONNA Giunto alla sua XXVI edizione, torna al Teatro Olimpico di Roma il Festival della Canzone Romana, la storica manifestazione nata con l'intento di valorizzare il patrimonio della romanità in musica attraverso un concorso aperto a compositori, autori e interpreti di questo genere musicale. Venerdì 28 aprile alle ore 21, andrà in scena la finale di questa prestigiosa iniziativa che anche quest'anno ospiterà due nuovi talenti e numerose colonne storiche del repertorio romano. Lino Fabrizi, ideatore e organizzatore del festival dal 1991, è stato il precursore della nuova canzone romana e anche quest'anno ha voluto premiare la tradizione invitando un nutrito parterre di artisti che hanno lasciato nelle proprie canzoni indimenticabili ed inequivocabili segni del loro talento ed orgoglio romano. Nel corso di questo ventennio, il Festival della canzone romana ha visto succedersi artisti come: Renato Zero, Nino Manfredi, Carlo Verdone, Franco Califano, Giancarlo Magalli, Michele Mirabella, Enzo Salvi, Lando Fiorini, Enrico Brignano, Mario Scaccia, Isa Di Marzio, Fiorenzo Fiorentini, Gigi Sabani, Luciano Rossi, Rodolfo Laganà, I Vianella, Bobby Solo, Mal, Tony Santagata, I Cugini di Campagna, Stefano Masciarelli, il Maestro Stelvio Cipriani, Manuela Villa, Giorgio Onorato, La Schola Cantorum, I Baraonna, e tanti altri. La continuità di questa manifestazione, portata avanti con dedizione e passione dall'Accademia G.G.Belli, è un significativo esempio di come sia necessario diffondere e proseguire un percorso storico attraverso un'antologia di brani, dedicati o ambientati a Roma, che spazia dal 1800 ai giorni nostri. La manifestazione è Patrocinata da Roma Capitale e dalla Regione Lazio. Per informazioni: www.festivaldellacanzoneromana.com - PATRON FESTIVAL: LINO FABRIZI - DIREZIONE ARTISTICA: DARIO SALVATORI - TESTI: CLAUDIO NATILI - COREOGRAFIE: MARCO E STEFANO STOPPONI - RESPONSABILE COMUNICAZIONE: SILVIA CHIALLI - UFFICIO STAMPA: SERENA BASCIANI