Festival della birra e sagra della bruschetta ad Allumiere. Dal 28 al 30 luglio musica, birra e buon cibo sono di casa ad Allumiere dove tornano, per la 24esima edizione, il Festival della birra e sagra della bruschetta.

Negli stand potrete trovare oltre 30 tipi diversi di bruschette, piatti tipici della cucina dei Monti della Tolfa, carne alla brace e molto altro. Direttamente da Monaco di Baviera: BIRRA HACKER-PSCHORR. Ci sarà anche lo stand delle birre artigianali.

Festival della birra e sagra della bruschetta: il programma

Venerdì 28:

- Ore 18:00 Classica sfilata di apertura con carri in perfetto stile bavarese,accompagnati dai LESTOFUNKY STREET BAND e dallo spettacolo degli sbandieratori della Storica Contrada Nona, .per poi arrivare in piazza dove ci sarà l'apertura del fusto il quale sancirà l'inizio della FESTA DELLA BIRRA 2016

- Ore 19:30 Apertura stand gastronomico

- Ore 21:30 Spettacolo LESTOFUNKY

- Ore 22:30 Concerto de I FINLEY



Sabato 29:

- Ore 18:30 Presentazione ASSOCIAZIONE FLAVIO GAGLIARDINI

- Ore 19:30 Apertura stand Gastronomico

- Ore 22:30 Concerto INNACANTINA SOUND

- Ore 23:30 Concerto CANESECCO

- Ore 24:00 DJ Set Daniele Ceccarini



Domenica 30:

- Ore 9:30 Iscrizione per il 1° MOTORBIKE BEER FEST organizzato in collaborazione col CLUB MOTORACING TOLFA

- Ore 13:00 Pranzo dei motociclisti presso l'area della festa

- Ore 16:00 Convegno sulla sicurezza stradale -ass. "SIMONE e kEVIN PER LA VITA"

- Ore 19:30 Apertura stand gastronomico

- Ore 22:30 Concerto BRUSCO

- Ore 24:00 Chiusura Festa