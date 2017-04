Festival dell'Arte Di Roma - 6 e 7 maggio 2017 presso il Parco Egeria. IDA Agency e L'Isola dell'Arte sono liete di presentare la prima edizione romana del festival nazionale dell'arte e della creatività, uno dei maggiori e prestigiosi festival in Italia. Tutta l'area sarà divisa in 10 settori principali comprendenti le 10 principali forme d'arte, con negozi specializzati, agenzie, promoter, giornalisti, etc... ci sarà in filodiffusione la radio dedicata all'evento che promuoverà le associazioni e accademie presenti. Grazie alla collaborazione con DareVoce Contest è prevista ulteriore affluenza specifica per settore emergente. Il tutto immerso nel verde del Parco Egeria di Roma. Arriva a maggio il Festival dell'Arte Ben 10 settori artistici, stand e presentazioni per il primo festival dedicato a tutte le principali forme d'arte Il Festival è organizzato dall'associazione L'Isola dell'Arte in collaborazione con IDA Agency, DareVoce Contest e Isola Camp. Si terrà il 6 e 7 maggio presso il Parco Egeria in via dell'Almone, 105 a Roma. Tutta l'area sarà divisa in 10 settori principali, ognuno dedicato ad una forma d'arte: arti visive, musica, teatro, etc... Ogni settore avrà stand con associazioni, negozi, artigiani, operatori del settore, etichette indipendenti e così via. Il Festival dell'Arte unisce artisti e fruitori oltre ad essere un'imperdibile momento di intrattenimento e meraviglia con spettacoli, mostre ed esibizioni. Ci sarà anche un area dedicata ai bambini per rendere il festival adatto a tutte le età e a tutta la famiglia. Stand enogastronomici e area "creatività" completano la ricchezza espressiva di questo grande evento. Area giochi, area cani recintata oltre che area per appassionati di giochi di società con tavoli per tornei. Il grande palco centrale invece vedrà esplosive esibizioni e grandi raduni di danza e ballo. Roma vede il festival per la prima volta e finalmente potremmo celebrare la creatività della capitale del mondo con una grande affluenza prevista. www.festivaldellarte.it