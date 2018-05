Festival del Verde e del Paesaggio: la Green Expo più importante d'Italia all'Auditorium

Cacciatori di piante, collezionisti del mondo vegetale, apostoli del giardinaggio e della vita all’aria aperta, esploratori di paesaggi e amanti del design si danno appuntamento dal 18 al 20 maggio per l’ottava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, il più importante evento italiano dedicato al verde in programma nell’affascinante cornice del Parco Pensile dell’Auditorium di Renzo Piano.

Fiori, giardini, paesaggi, incontri, moda, musica, teatro, lezioni di giardinaggio per grandi e piccoli: un’esperienza immersiva con un’identità forte, sorprendente, divertente e colta capace di richiamare ogni anno oltre 20.000 visitatori.

Il Festival ospita progettisti, garden designer, vivaisti, giardinieri e artigiani che presentano le loro proposte più creative e interessanti. Un'occasione unica per godere della spettacolarità di giardini allestiti da professionisti del settore, per farsi travolgere dai profumi e dai colori delle piante in esposizione, una produzione di eccezionale qualità in esclusiva a Roma per tre giorni.

Lungo il suggestivo percorso disegnato tra le cupole di Renzo Piano sarà possibile trovare agrumi antichi e moderni, esotici e orientali; orchidee rare e preziose; frutti antichi, fiori commestibili, succulente africane, piante aromatiche della costa siciliana; collezionisti di rose, moderne, antiche, rampicanti, paesaggistiche, inglesi, cinesi, te’ e noisette; di papaveri; di gerani odorosi dell’Inghilterra vittoriana; di bonsai; di piante carnivore; di ortensie; agapanthus e di tante altre meraviglie vegetali.

All’interno della manifestazione anche arte, tavole rotonde e interviste con personalità del mondo scientifico e culturale, e un’ampia area di giochi e laboratori dedicati ai più piccoli per imparare - divertendosi! - dai maestri del verde.

Festival del Verde e del Paesaggio

VIII edizione | 18 19 20 maggio 2018 dalle 10.00 alle 20.30

Roma - Auditorium Parco della Musica – Parco Pensile – Ingresso Viale de Coubertin

Biglietto € 10 - Under26 € 8 - Gratuito fino a 12 anni - Abbonamento 3 giorni € 20

Info 06 94844234 | www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it