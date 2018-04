Il Festival dei Legumi celebra la cucina indiana

Una serata per celebrare il potere dei legumi, insieme ai sapori ed i colori dell'India: un’esperienza culinaria che vi cullerà tra le delicate spezie della cucina indiana e che vi saprà far sognare tutte le varianti dei legumi della tradizione.

In occasione del Festival dei Legumi: sessione di henné eseguito dell'artista Henna Lovers Art - Mehndi Artist in loco dalle 20.00 alle 22.30 per coloro che prenotano la cena - L'henné è un tatuaggio temporaneo eseguito con henné naturale rosso, dipinto su mani e piedi. Viene usato per la decorazione di mani e piedi per il rito nuziale, benaugurante e di protezione.

Il Festival dei Legumi celebra i vari tipi di legumi tipici della tradizione culinaria indiana tra cui i fagioli Mungo, Urad, le lenticchie Masoor, Toor e Channa ma non solo!