Il primo Festival dei Burattini arriva a Capena

Primo Festival Dei Burattini a Capena

Il Comune di Capena e la Casa Internazionale Degli Artisti in collaborazione con l'istituto comprensivo statale di Capena presentano il 1° Festival di Burattini. Piazza del popolo sarà lo scenario dell'evento e una magnifica Rocca Medievale farà da contorno al teatro adibito nella piazza.

Di seguito il programma del Primo Festival dei Burattini:

2 Marzo

15,30 TEATRO ragazzi 1°C "viaggio tra i mondi " regia Claudia Borioni .

16,30 TEATRO Rosina Wachtmeister "tremotino"

Animazione

3 Marzo

10,00 TEATRO ragazzi 1'C

11,50 teatro Rosina Wachtmeister

12,20 Spettacolo Teatrale di Magia presentato dalla compagnia Disguido



Di fondamentale importanza sono stati l'aiuto dell'attrice scenografa e insegnante Claudia Borioni, il laboratorio di ceramica Battista Rea , l'associazione hippy coaching e c., l'Associazione culturale Bianconiglio, i quali, insieme al vice sindaco Giandomenico Pelliccia e all'assessore alla cultura Elvira Campanale, sono riusciti con i ragazzi della 1°C a dar vita ad un vero e proprio spettacolo teatrale.

Il lavoro svolto a scuola è stato minuzioso grazie a laboratori Artistici e di coaching, in cui i ragazzi, seguiti dal maestro ceramista Giovanni Battista Rea e dal coach Stefano Battiato dell'associazione hippy coaching e c., hanno allestito e modellato con l'argilla tutti i burattini dello spettacolo ideato dall'artista Claudia Borioni.

Grazie alla coalizione di tanti enti, pubblici e privati, grazie al volontariato di tante associazioni presenti sul territorio all'artista Rosina Wachtmeister il festival sarà un polo d'attrazione con cadenza annuale sul territorio di Roma Nord .