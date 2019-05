Il 18 e 19 maggio 2019 al Parco dell'Antico Acquedotto arriva il Festival della Cucina Romana. Un weekend in cui chef, cuochi e ristoratori si esalteranno nel preparare dal vivo i piatti più famosi e tradizionali della cucina romana.

Un menù ricco appunto di storia, di tradizione, di gusto, fatto di piatti poveri ma dai sapori forti e decisi, cucinati e mangiati sotto l'ombra dell'antico Acquedotto Claudio. Diverse le proposte culinarie nei due giorni di matrice romana: Dalla Carbonara alla cacio e pepe, dalla gricia passando per l' amatriciana ed ancora la coratella, coda alla vaccinara, pollo coi peperoni, costolette d'abbacchio o magari carciofo alla Giudia o la trippa sono alcuni dei piatti romani dal gusto semplice e caratteristico.

Anche la location è perfetta per l'occasione, l'antico acquedotto Claudio ed un grande prato curato ed attrezzato con oltre 1.300 posti a sedere e un parcheggio in grado di ospitare oltre 800 auto.

-DOVE:

Parco dell'Antico Acquedotto in Via Appia Nuova 1280 altezza Capannelle, Uscita GRA 23 verso Roma Centro.

-QUANDO:

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 dalle ore 10 alle ore 23 di ciascuna giornata.

-COME:

Ingresso GRATUITO:



Inoltre per i visitatori a disposizione:

Tavoli con sedie sul prato, sul giardino mattonato o al coperto;

Grande prato verde curato ed attrezzato con possibilità di escursioni lungo l’antico acquedotto fin dentro il Parco dell’Appia Antica,

Area giochi per bambini;

2 campi da calcetto;

Servizi Igienici;

Visita alla Fattoria degli animali;

Un fine settimana per tutti, grandi e piccini nel cuore della romanità!