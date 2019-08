Torna ad Ariccia, dal 13 al 15 settembre, il Festival della Creatività. Un'occasione per imparare a sviluppare la propria capacità di creare.

Creatività, una parola associata quasi sempre al settore artistico e poco al lavoro nelle imprese, all’istruzione e ai rapporti personali. Fondata da Hubert Jaoui, uno dei massimi esperti mondiali di creatività applicata, Createca si impegna da più di trent’anni per sviluppare le naturali capacità creative degli individui in ogni aspetto delle loro vite, aiutandoli a superare le gabbie mentali che le inibiscono.

E’ possibile imparare tecniche che aiutano a sviluppare queste abilità e Createca lo dimostra ogni anno al Festival della Creatività, giunto quest’anno alla 35° edizione che si terrà nel verde, tra gli ulivi centenari del Centro S. Girolamo Emiliani, Via Rufelli 14, Ariccia.

Il programma

Tra il 13 e il 15 settembre 2019 qui si alterneranno gli animatori e le animatrici dei workshop che insegneranno ai partecipanti come esprimere le loro possibilità creative in vari ambiti. Tra questi, ricordiamo quelli che saranno tenuti dallo stesso Hubert Jaoui sul metodo creativo (insieme a Isabella Dell’Aquila) e su come utilizzare nei vari ambiti della vita quello che ci dicono i sogni; la BioDanza di Oliviero Olivieri; il teatro onirico di Walter Madacea; “Il tesoro nascosto” che la psicoterapeuta Paola Mazzetti ci aiuterà a scoprire; quello di Alessandra Ferri che ci spiegherà come dare un significato profondo all’accoglienza. E ancora, Domenico Fucigna ci insegnerà a capire il futuro per lavorare meglio in azienda; Daniela Troina ci introdurrà all’arte dell’ascolto; Giorgio Giancarlo Renzulli ci farà capire come trasformare i sogni in realtà con il coaching creativo; Antonella Pennino e Francesco Monniello ci faranno scoprire “Il piacere dell’amore”. Non mancheranno momenti musicali, con il Circlesinging di Chiara Cortez.

Come ospiti speciali ci saranno Amedeo Cesta, dirigente di ricerca di un progetto dedicato all’Intelligenza Artificiale, che sarà intervistato dal presidente di Createca Tito Livio Mongelli, e il noto sociologo Domenico De Masi, che svolgerà un’originale riflessione su come il mondo sia ancora giovane.

Quanto descritto finora è solo una parte del ricco programma del Festival della Creatività. Per maggiori informazioni su quello che succederà e per iscriversi, raccomandiamo di visitare il nostro sito ai seguenti indirizzi.

Programma:

http://www.createca.it/site/programma-xxxv-festival/

Modalità di iscrizione:

http://www.createca.it/site/xxxv-festival-della-creativita-2019/