Roma come la Sicilia: ecco il "festival" del cous cous

Mare Nostrum Seafood, in concomitanza con il Festival Internazionale del Cous Cous che si celebra ogni anno in Sicilia, più precisamente a San Vito lo Capo, organizza una degustazione di Cous Cous di mare nel cuore di Roma.

Festival del cous cous a Roma

Il Cous Cous, come noto, è un alimento largamente diffuso in gran parte dei paesi del Mediterrraneo e non solo: Nordafrica, Africa Occidentale, ma anche parte della Sicilia e della Sardegna ne hanno fatto il loro piatto tradizionale. Molto diffuso anche in Francia, Belgio e nel vicino oriente.

Insomma un piatto universale che unisce popoli e terre di diverse culture, cosi proprio come la filosofia di Mare Nostrum Seafood a cui piace trascendere i confini geografici ed unire sapori, esperienze e tradizioni delle varie culture del Mediterraneo.

Il cous cous di mare

Se non avete ancora provato questa delizia, o meglio ancora se amate il Cous Cous, l'appuntamento alle pendici del Gianicolo è la migliore occasione per scoprire la versione di pesce dove in un sol boccone potrete gustare tutti i sapori del Mediterraneo.

