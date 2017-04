Festival Country: cowboy, balli ed enogastronomia tipica

Tra speroni tirati a lucido, indiani d’America, carrozze, atmosfere rurali, cappelli Stetson a larghe falde, enogastronomia tipica, balli e musiche country si apre l’entusiasmante Festival Country, che si svolgerà alla Nuova fiera di Roma i giorni 22-23-24-25 aprile e 29-30 aprile-1 maggio.

Un appuntamento all’insegna della musica, del divertimento e dell’enogastronomia ovviamente in chiave Country. Vivrete l’opportunità di immergervi nelle atmosfere country con aree tematiche di vario genere; un grande palco che ospiterà artisti di vario genere: gruppi musicali, band internazionali, coreografi, mastri ballerini che impartiranno lezioni di ballo, giochi coinvolgenti e tradizionali per un divertimento no stop!

Mostre sulla storia della conquista del west, spaccati di vita indiana, allestimenti tipici con tende indiane e carri faranno da cornice ad una sei giorni di festa coinvolgente.

Una ricercata proposta enogastronomica, potrai assaporare prodotti tradizionali e tipici della cucina country; sapori decisi e lievemente piccanti, ma anche ricette e piatti prelibati quali: stufati, ribs, bistecche, pasticcio di patate, chili di carne, fagioli rossi e tanto altro ancora.

A fare da corollario moltissimi stand ed espositori che metteranno in mostra e in vendita lavorazioni a tema, articoli in cuoio artigianali, in ferro, abbigliamento in stile, articoli western e vintage, cappelli, stivali, coltelli, attrezzatura per l’aria aperta, monili e accessori personalizzati.

Una fiera per tutti coloro che vogliano divertirsi e assaporare le coinvolgenti atmosfere Country.