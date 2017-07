All’interno dell’Ex Dogana, il Salotto Cinema presenta il Festival del Cine Rock. Il rock ed il cinema mostreranno in questa serata il loro stretto legame, con tre film in programma:

Bob Dylan Don’t Look Back (1967 – D.A. Pennebaker)

Woodstock – Tre giorni di pace, amore e musica (1970 – M. Wadleigh)

When You’re Strange: A Film about the Doors (2010 – T. DiCillo)

I film verranno proiettati su un nuovo mega schermo ed audio di qualità.

Fabrique du Cinema ed Ex Dogana vi donano il cinema, ogni giorno, a ingresso gratuito, con due spettacoli: 21:00 e 23:00 (circa). Lo spazio del Salotto Cinema, nella suggestiva area dell’Ex Dogana, dona la possibilità di godersi un film o una maratona di film come se fossi a casa tua. La sala del cinema, non ha le classiche poltrone, ma dei morbidi divani vintage messi a disposizione per godersi la proiezione in totale relax con drink e stuzzichini. Le serate daranno la possibilità di godere del meglio della cinematografia contemporanea italiana ed internazionale, con la proiezione di pellicole d’autore e incontri con registi, critici e attori.