Festival del cibo di strada a Centocelle

Via dei Castani, a Centocelle, si prepara ad accogliere uno degli eventi che maggiormente attireranno i riflettori sul quartiere nel 2020. Lungo la via si susseuiranno cucine, griglie infuocate, bracieri, fornacelle a carbone, piastre, friggitrici, forni a legna e altro ancora nel Festival del cibo di strada in programma a primavera inoltrata.

Una via sulla quale si incontreranno oltre 50 chef, pizzaioli, maestri della griglia e della birra, pasticceri, mastri gelatieri in una festa enogastronomica a cielo aperto da perdere la testa.

Tutto questo sarà il Festival del cibo di strada, in programma in via dei Castani e in piazza dei Mirti, dal 7 al 10 maggio 2020. Una quattro giorni che vedrà Centocelle trasformarsi nella città dello street food, della cucina popolare, delle tipicità regionali.

L'offerta gastronomica da tutte le regioni d'Italia

Dalla Sicilia l’Antica Focacceria San Francesco di Alaimo & Conticello presenterà l’Arancina di Palermo, i Pani ca’ meusa, le Panelle, Cazzilli, Crocché di patate, Caponata di melanzane, Cannoli e Cassatine siciliane. Da Alberobello gli amici di “Quelli della Bombetta” con la loro griglia faranno assaggiare le Bombette pugliesi, mentre dalla provincia di Chieti in Abruzzo arrivano gli irresistibili Arrosticini di Pecora artigianali di Bracevia a Tutta Pecora, di sola carne di pecora e per veri intenditori la versione gourmet fatta di fegatelli, cipollette e peperoni, cotti su fornacelle a carbone e girati, rigorosamente a mano, come la tradizione vuole.

Ancora dalla Puglia (Galatina) il Pasticciotto con crema, cioccolata o crema e visciole e le orecchiette con cacioricotta accompagnate dalla classica focaccia con olive e origano. Dall’Emilia Romagna, due grandi classici dello Street Food emiliano, la Piadina Romagnola e lo Gnocco fritto, con un buon bicchiere di lambrusco.

Ricca e varia l’offerta gastronomica romana: dai Castelli la Porchetta d’Ariccia, da Agricoltura Nuova la Cacio e Pepe biologica, e si celebra Roma con la Carbonara, la Gricia e l’Amatriciana e l’immancabile Pizza e Mortazza. Meno popolare ma ugualmente tradizionale è il tagliolino al tartufo di Avezzano ed i ravioli di Zucca e Amaretti di Mantova.

Dalla Basilicata il Caciocavallo Impiccato, servito su pane bruscato con peperone crusco, tartufo e miele …. Una bontà infinita di origine Lucana. Tanta e sfiziosa l’offerta del fritto espresso, dai classici supplì al telefono a quelli gourmet preparati nelle versioni più strane e affascinanti, ed ancora pizze fritte alla amatriciana, carbonara e gricia e frittatine di pasta fritte. Davvero stuzzicante il coppo napoletano e le fritture di pesce (calamari, gamberi e paranza), alici fritte, moscardini, olive ascolane di pesce, spiedini di totano fritti panati. Invitanti e sublimi le verdure fritte pastellate specie se abbinate a dei vini di tutto rispetto.

Non solo cibo di strada italiano ma anche il meglio della cucina internazionale

Da Torino approderà a Centocelle la vera cucina messicana, proposta da Revolucion, dove ai fornelli ancora oggi si destreggiano cuochi messicani che preparano i loro cibi secondo le originali ricette: Tacos, Burritos, Totopos con Guacamole. Ferro e Fuoco per i maestri della griglia Argentina, sempre da Torino la squadra di “Asadores” di Casa de Campo con oltre 18 mq di griglia per farvi assaggiare i migliori tagli di carne.

La Paella dello Chef Giuseppe Rubano di Tapa Loca accompagnata dalla sangria e dalla coinvolgente musica spagnola.

Ad addolcire il palato invece ci penserà il Cioccolato artigianale di Perugia con le sue lastre tonde ai gusti di pistacchio, banano e fondente, bianco con frutti di bosco, fondente con peperoncino, fondente con zenzero, al latte con nocciole e mandorle. Oppure le crepes salate in versione gourmet o dolci con creme al Pistacchio di Bronte, Arancia e Cannella, Nutella e Cocco. Imperdibile l'appuntamento con le ciambelle fritte e le bombe ripiene della Paneria di Genzano, così come per i Tiramisù espressi alle mille varianti o i dolci classici siciliani.

Folta anche la presenza di Mastri Birrai che proporranno degustazioni di birre artigianali italiane.

Festival del cibo da strada, tutte le informazioni

Quando: dal 7 al 10 maggio 2020

Giovedì 7 e Venerdì 8 maggio dalle ore 18, sabato 9 e Domenica 10 dalle ore 11 alle ore 24.

Dove: Centocelle in Via dei Castani nel tratto di strada compreso tra Via dei Glicini e Via delle Robinie

Modalità di partecipazioni: Ingresso libero si paga solo quello che si mangia

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/254892552164692/