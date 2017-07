“Voglia di riscatto” al Casale Caletto Festival

Torna il Casale Caletto Festival a cura dell’associazione Trousse. L’evento che andrà in scena per il sesto anno consecutivo sarà realizzato grazie al contributo del Comune di Roma, già la Regione Lazio ha definito questo evento: “Buona pratica culturale e per l’Inclusione sociale”. Trousse ha vinto il bando triennale dell’estate romana, inoltre gode del contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura e del patrocinio del Forum Nazionale Giovani. “Voglia di riscatto è un’occasione per porre l’attenzione sull’importanza della rivalsa sociale, sul valore dell’ambiente e della necessità sempre più imperante di preservarlo in tutti i modi e attraverso tutte le soluzioni – fanno sapere dall’associazione Trousse – Qui in via di Cervara all’altezza del civico 200 tematiche culturali e sociali andranno saranno al centro di ogni iniziativa. Non solo, ce n’è per tutti i palati.

Il programma del festival "Voglia di riscatto"

Sabato 22. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 una mattinata dedicata all’impegno e alla riqualificazione del quartiere. A partire dalle ore 21.00 musiche e danze provenienti dalla coloratissima tradizione messicana e con le risate che lo spettacolo “Scarti elementari” di e con Giuseppe Abramo regala parlando di “studio e non solo”.



Domenica 23. Dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Particolare attenzione sarà dedicata all’ambiente nell’appuntamento di domenica e alla riscoperta del territorio. Già a partire dalle ore 17.00 l’università di Roma “La Sapienza” presenterà la botticella elettrica. La carrozza, dal design antico e dal motore moderno, è stata scelta dal Comune di Roma per sostituire quelle classica trainata dai cavalli. Una scelta animalista e ambientalista che già tanto ha fatto parlare di sé. “Questa presentazione significa tanto qui a Casale Caletto – hanno commentato gli organizzatori – perché pone l’accento sull’importanza delle periferie e la particolare tutela all’ambiente e per sottolineare anche di più tutto questo, l’evento sarà accompagnato dalla recitazione di poesie dedicate alla natura”. A seguire la scoperta dei luoghi nascosti di Tor Cervara con Radici nel mondo, i luoghi dove è nato il carnevale Romano, luoghi simbolo ma occultati dal degrado. E’ con esperti e giornalisti che si affronterà quindi un dibattito sulle periferie. A chiudere la giornata la proiezione di “Il più grande sogno” di M. Vannucci e vincitore del “3 future award” ai David di Donatello. Il film ambientato proprio a Casale Caletto racconta la storia vera di Mirko Frezza. La sua lotta per riqualificare il quartiere dove vive e dove, prima della redenzione, ha commesso gli impicci che l’hanno portato a scontare 7 anni di galera. A seguire i protagonisti del film incontreranno il pubblico.



Sabato 29 luglio. A partire dalle ore 21.00 andrà in scena il “San Basilio d’Oro”. L’esibizione dei bravissimi cantanti di S. Basilio che, nel canto e nell’arte, trovano una via d’uscita da un presente complicato grazie alla guida di Maurizio Zavatta. A seguire il menestrello della canzone popolare Enzo Carro racconterà col canto, con i racconti e con la sua simpatia la musica “di strada” del medioevo, tra risate e sorprese.



Domenica 30 luglio. A partire dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con prenotazione obbligatoria, si svolgerà la visita all’interno del Parco dell’Aniene. La sera l’associazione AICEM – che a Casale Caletto si occupa di organizzare i laboratori psicologici – presenterà la propria traduzione per l’Italia “Bookmark No Hate” contro le parole d’odio realizzato dal Consiglio d’Europa. A seguire si parlerà, alla presenza degli interpreti, ancora di periferie con la proiezione del film “La grande rabbia” di C. Fragrasso sugli scontri di Tor Sapienza.



Lunedì 31 luglio. Sarà la volta della grandissima magia targata “Supermagic”. Gli interpreti e la produzione del più importante festival italiano di illusionismo, Supermagic appunto – che quest’anno ha avuto 14.500 spettatori in 16 repliche al teatro Olimpico – verranno per due appuntamenti imperdibili. Alle 18 Bob Noceti, Remo Pannain e Simone Angelini mostreranno agli appassionati i rudimenti dell’arte magica tra esibizioni e, per la prima volta, la spiegazione di alcuni trucchi. Alle ore 21.30 sarà la volta dello spettacolo vero e proprio: donne segate in due, carte che appaiono e scompaiono, levitazione e illusione. Per la prima volta la magia dei principali palchi europei si esibisce nelle strade della periferia romana.



Mercoledì 2 agosto. Alle ore alle 21.30 omaggio a Gabriella Ferri grazie allo spettacolo cantato: “Ti regalo gli occhi miei” di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi



Sabato 5 agosto. Alle ore 21.00 “Oltre le sbarre. Il riscatto” di e con Emanuele Merlino e Adelmo Togliani e Simone Guarany racconterà, con poesie, monologhi, racconti come sia possibile vivere l’inferno del carcere e uscirne redenti e migliori. Il 12 agosto verrà inaugurata l’opera di street art di Kristina Milakovic che riqualificherà la rotonda d’ingresso di Casale Caletto proprio come immagine di riscatto.

Durante tutta la manifestazione due scaffali saranno a disposizione per il bookcrossing.

La partecipazione è gratuita per tutti gli eventi.