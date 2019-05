Il Festival delle Candele al Riva Beach Club

Festival delle Candele - Riva Beach Club Fregene Lungomare di Ponente 83

Sensational Night on Light Italy - Fregene 2 Giugno

Lo spettacolo della notte delle candele sulla meravigliosa spiaggia di fregene illuminata da una suggestiva scenografia di luci e dalla magica atmosfera dei nostri artisti.



Programma



Dj Set

Aperitivo in spiaggia

Spettacolo Luci ore 20.00 (calar della luce)

Musica Live Percussion e Sax house

Mangiafuoco

Trampolieri

Spettacolo Pole Dance

Giocolieri

Area Restaurant Cene su prenotatazione(Posti Limitati)

Area Sushi

Parcheggio interno



Dress Code - Bianco



Ingresso ore 17.00 potrete godervi un aperitivo con un DJ set fino al calar della luce quando inizierà lo spettacolo delle Luci .

L'evento sarà limitato per garantire un maggior servizio tavoli. Una notte magica sotto le stelle e più di 1000 fiaccole accompagnati dalla musica con un aperitivo e un antipasto di pesce o terra , un atmosfera coinvolgente con artisti circensi e la musica dal vivo dei nostri strumentisti



Appuntamento dalle 17:00 alle 24.00.

Servizio bottiglie:

Vino 30€

Prosecco 30€

Basic Super 120€

Caraffe 60 €

Buffet e apericena 5 €



INGRESSO PISTA

Ingresso Libero - con accredito nominale ore 17.00 -18.30

Ticket Vip Saltafila con consumazione 10 euro (ti assicura l ingresso al party)



INGRESSO PRIVÉ ,CENE,APERICENA

Tavoli prive base 300€

Max 10 persone(bottiglie e apericena servito al tavolo)



Tavoli Cena 30 euro a persona

Presto i dettagli del menu 🦐🐟

Per prenotare Contatta lo Staff solo 200 posti Cene Disponibili



Lo spettacolo delle CANDELE si svolgerà al calar della luce



Riva Beach Club

Via lungomare di Ponente 83

Infoline

+393473611371

+393282278269